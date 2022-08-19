В Таганроге заключены под стражу трое Свидетелей Иеговы*

19 августа 2022, 05:56

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старейшина организации Свидетели Иеговы* «Таганрог» заключен под стражу вместе с двумя верующими. Против них возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации».

Как писал "Кавказский узел", силовики провели обыски 11 августа в десяти домах Свидетелей Иеговы* в Новочеркасске и допросили верующих. После обысков суд в Ростовской области отправил в СИЗО Гарегина Хачатуряна и Геворга Ерицяна.

В отношении старейшины организации Свидетели Иеговы* и двоих верующих силовиками возбуждено уголовное дело по статье «Организация деятельности экстремистской организации». Под стражей сейчас находятся все трое подозреваемых. Им грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает 18 августа издание "Перекресток" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержание состоялось в Таганроге, уточняет издание don24.ru.

Имена задержанных, их пол и возраст не сообщаются.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что в сентябре 2009 года деятельность таганрогской общины Свидетелей Иеговы* была признана экстремистской и запрещена судом. По версии следствия, после запрета группа верующих продолжила проводить богослужения и изучение литературы, признанной экстремистской. Подсудимые не признали своей вины, считая, что их преследуют за религиозные убеждения. 30 ноября 2015 года четверо подсудимых были приговорены к условным срокам, а еще 12 - к штрафам. Это решение стало результатом пересмотра первоначального вердикта, по которому в 2014 году девять из 16 подсудимых были оправданы. 16 марта 2016 года Ростовский областной суд утвердил обвинительный приговор.

7 августа 2020 года в Ростовской области было возбуждено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Алексей Горелый, Евгений Разумов, Никита Моисеев, Олег Шидловский и Владимир Попов были взыты под стражу. Вслед за ними был задержан и арестован Алексей Дядькин после того, как сам явился на допрос к следователю. Верующие обвиняются в том, что с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года "организовали в Ростовской области деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы* – Гуково". Вину они полностью отрицают, срок их ареста неоднократно продлевался.

29 июля 2021 года суд в Ростове-на-Дону приговорил пожилого Вилена Аванесова к шести годам колонии, а Арсена Аванесова и Александра Паркова - к шести с половиной годам колонии общего режима. 15 ноября стало известно, что обвинение настаивает на ужесточении наказания Арсену Аванесову. Коллегия по уголовным делам Ростовского областного суда 6 декабря оставила без изменений сроки, которые Аванесовым и Паркову назначила первая судебная инстанция. 27 июня 2022 года Четвертый кассационный суд оставил в силе приговоры Свидетелям Иеговы* из Ростова-на-Дону Вилену Аванесову и Александру Паркову. Дело в отношении Арсена Аванесова возвращено по ходатайству прокурора на стадию апелляции.

7 декабря 2021 года в Таганроге прошли обыски у Свидетелей Иеговы*, был задержан верующий Александр Скворцов. Силовики игнорируют позицию Верховного суда, согласно которой религиозные обряды не могут быть приравнены к экстремизму, отметил представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

7 июня 2022 года Европейский суд по правам человека вынес решение по делу «МРО Таганрог и другие против России». Запретив деятельность организаций Свидетелей Иеговы* и признав их экстремистскими, Россия нарушила четыре статьи Европейкой конвенции по правам человека: о праве на личную свободу и неприкосновенность (статья 5), о праве на свободу мысли, совести и религии (статья 9), о правах на свободу выражения мнения (статья 10) и свободу собраний и объединений (статья 11), говорится в решении, опубликованном на сайте ЕСПЧ. Преследуя верующих, Россия нарушает первую статью Протокола № 1 о праве на уважение частной собственности, указывается в решении.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.