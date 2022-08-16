Азербайджанский активист арестован после возвращения из Германии

16 августа 2022, 00:40

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Активист Анар Алиев, приехавший из Германии навестить своего больного отца, арестован в Азербайджане по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере, а его супруге запретили выезд из страны. Она сообщила, что Анар дал признательные показания под давлением. Дело Алиева схоже с делами высланных из Германии политэмигрантов, отметили правозащитники.

Анар Алиев был задержан в Баку, рассказала его супруга Анара Алиева. «Мы всей семьей – мужем, двумя детьми приехали в Азербайджан 8 июля, чтобы навестить моего больного свекра. 4 августа мы должны были вернуться в Германию, где получили разрешение на жительство. Мы там работали, я ходила на профессиональные курсы, дети учились. 25 июля моего мужа арестовали», - сказала она корреспонденту «Кавказского узла».

По словам Алиевой, утром 25 июля к ним пришел человек, представившийся сотрудником полиции. «Я разбудила Анара. Этот мужчина сказал, что Анар должен пойти с ним [...]. Якобы на его имя обнаружен фальшивый паспорт, и Анар должен представить свой паспорт, чтобы подтвердить подлинность своего документа. Мужу даже не позволили позавтракать, сказали, что спустя 15 минут он вернется», - сказала она.

По словам Алиевой, после того как спустя час супруг не вернулся, его больной отец отправился в отделение полиции. "«Там отцу Анара сказали, что сына привели в отделение из-за постов в Facebook*, и когда его отпустят они не знают, поскольку поступило указание сверху. Еще через два часа мы вновь пошли в отделение. На этот раз нам сказали, что из кармана брюк Анара выпали наркотики", - рассказала супруга.

Эта новость шокировала Алиеву. "Эти брюки я сама утром погладила, и в карманах ничего не было. Мой муж никогда не употреблял наркотики. И вообще пошел наркоман в полицию, положив в карман наркотики?» - возмутилась она. Алиева считает, что наркотики мужу подложили.

Она рассказала, что ее неоднократно вызывали в полицию и пытались взять показания, что ее муж употреблял наркотики. «Позже Анар сообщил нам, что дал признательные показания под давлением. Супругу сказали, что если он не признается в использовании наркотиков или хранении оружия, то будут проблемы у членов семьи, поэтому он дал признательные показания, что употреблял наркотики», - сказала Алиева.

Первый адвокат, которого привлекла семья, пошел на сговор с полицией и еще более осложнил дело мужа, сказала она. «Анар сказал адвокату, что дал показания под давлением и хочет отказаться от них. Но адвокат ничего не предпринимал. Я просила адвоката взять у Анара разрешение на то, чтобы я вывезла детей в Германию, но он и этого не сделал. Через две недели адвокат нам заявил, что дело Анара заказное, и он ничего не сможет сделать. Он сказал, что мне запрещен выезд из страны. Я не поверила, но 4 августа меня действительно не выпустили из Азербайджана», - сказала Алиева.

После этого Алиеву вызвали в отдел полиции и поинтересовались, почему она хотела бежать из страны. «Я им сказала, что у нас изначально был куплен обратный билет, я хотела вернуться в страну, где работаю», - рассказала она. Алиева считает, что запрет на ее выезд из страны незаконный и необоснованный.

Алиева также сказала, что заключила договор с новым адвокатом Эльчином Садыговым, он будет представлять интересы ее и супруга.

Она рассказала, что их семья эмигрировала в Германию в 2016 году. «Тогда у нас был один ребенок. Вторая дочь родилась там. Мы там не получали политическое убежище. Мы получили разрешение на проживание по гуманитарным основаниям, что позволяло нам легально осуществлять трудовую деятельность. Мы получили в Германии профессиональное образование. Муж некоторое время занимался политической деятельностью, участвовал в протестных акциях, организуемых объединением «Выбери демократический Азербайджан». Но он никого не оскорблял. Последние три года он не занимался политической деятельностью. Тем не менее, он попал в черный список властей и был арестован», - сказала Алиева.

Она сказала, что до сих пор не предавала огласке арест мужа, так как ей обещали позволить уехать с детьми в Германию, при условии, что она не будет информировать об инциденте с мужем медиа, международные организации, не будет просить у них помощи. «Я ради детей, их образования, их будущего дала такое обещание. Но запрет на выезд с меня не сняли», - подчеркнула Алиева.

Адвокат Эльчин Садыгов сказал корреспонденту «Кавказского узла», что вступил в дело Алиева 15 августа и еще не ознакомился со всеми материалами. "Алиеву предъявили обвинения по статьям 234.4.1 (незаконный оборот наркотиков группой лиц или по предварительному сговору УК Азербайджана) и 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере УК Азербайджана), по которым ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы», - сказал адвокат.

Он сказал, что у сроки подачи апелляции пропущены, поэтому обжаловать арест не удастся. Защита будет использовать все юридические возможности для обеспечения прав Алиева и прекращения его уголовного преследования, сказал Садыгов. «Обвинения в законном обороте наркотиков и обстоятельства задержания дают основания усомниться в достоверности версии обвинения», - отметил адвокат.

Он также отметил, что, согласно законодательству, запрет на выезд при уголовных делах может быть введен только для обвиняемых. «Анара Алиева, возможно, привлечена в качестве свидетеля. Если это так, то для нее запрет не может вводиться. Ей могут только рекомендовать на какое-то короткое время в связи с конкретными следственными действиями никуда не уезжать», - сказал Садыгов.

Член НПO «Линия защиты» Зафар Ахмедов также усомнился в достоверности обвинения. "Анар Алиев стал седьмым арестованным с осени прошлого года (2021) активистом, который был в политэмиграции в Германии. Ранее были арестованы Муталлим Оруджев, Малик Рзаев, Пюнхан Керимли, Джафар Мирзоев Самир Ашуров и Зия Ибрагимов. Но в отличие от других шести активистов, которые были высланы из Германии, Анар Алиев сам приехал в Азербайджан. Он получил определенный статус - разрешение на проживание в Германии. Алиев отошел от политической деятельности и, возможно, это обстоятельства позволит ему потом вернутся в Германию беспрепятственно. Ему предъявили те же обвинения, что и четверым другим активистам – Оруджеву, Рзаеву, Керимли, Мирзоеву - незаконный оборот наркотиков в крупном размере. Дела всех этих активистов очень похожи, словно под копирку написаны. Всех их арестовали спустя некоторое время после прибытия из Германии», - сказал правозащитник корреспонденту «Кавказского узла».

"Кавказский узел" также писал, что после возвращения из Германии по реадмиссии Джафар Мирзоев был задержан лицами в штатском в поселке Рамана (пригород Баку), когда находился в магазине. Сабунчинский районный суд 28 января арестовал Мирзоева на четыре месяца. В июне правозащитники признали Мирзоева политзаключенным. Обвинение активиста Мирзоева построено только на словах задержавших его полицейских, заявил адвокат Немат Керимли. Дело Мирзоева схоже с делами других бывших политэмигрантов, арестованных после высылки из Германии, указал член правозащитной организации "Линия защиты" Зафар Ахмедов.

Анар Алиев привлечен в связи с подозрением в совершении конкретного уголовного деяния, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана.

Новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликован материал "Преследование правозащитников и гражданских активистов в Азербайджане".

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