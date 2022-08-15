Сочинцы выступили против установки вышки сотовой связи вблизи многоэтажек

15 августа 2022, 05:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Жители микрорайона Гагаринский в Сочи потребовали от властей города убрать вышку сотовой связи, которая, по их мнению, расположена слишком близко от их домов и может повлиять негативно на их здоровье. Протесты жителей связаны с незнанием вопроса, установке вышки предшествует проведение экспертиз, заявили в администрации города.

Сообщение от жителей многоквартирных домов на улице Гагарина в Сочи про вышку сотовой связи пришло на sms-сервис "Кавказского узла" 10 августа. "Установили вышку сотовой связи в непосредственной близости от жилых домов и детского сада-ясли 17. Мы жители ближайших домов категорически против установления вышки сотовой связи! Разрешения никто нас не спрашивал на ее установку", - говорится в сообщении. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

14 августа жители микрорайона Гагаринский в Сочи направили по электронной почте требование в администрацию города с требованием убрать вышку сотовой связи, которая, по их подсчетам, расположена в 15 метрах от многоквартирных домов и установлена без согласия жильцов. Об этом корреспонденту "Кавказского узла" рассказала корреспонденту "Кавказского узла" автор сообщения Татьяна Генба.

По ее словам, 9 августа на сходе граждан, в котором приняла участие заместитель главы Сочи Галина Москалева, жители потребовали убрать вышку. «Чиновница пообещала нам, всем собравшимся взять проблему на контроль. На встрече Москалева почему-то заранее сделала вывод, что никаких нарушений не будет», - отметила Генба.

«В настоящее время идет сбор подписей. Мы набрали около полусотни», - рассказала сочинка.

Она считает, что такая близость от домов не может не влиять на здоровье людей. «Предположим, что эта вышка не опасна для здоровья. Но почему мы должны верить на слово коммерсантам и администрации, которые заинтересованы извлекать прибыль? Владельцы вышки - от пользователей сотовой связи, а администрация - от аренды земли. Где заключение специалистов, которые бы подтвердили, что данная вышка не влияет на здоровье и что все нормы и законодательные акты по ее установке и контролю соблюдены?» - задается вопросом Генба. По ее словам, расстояние от вышки до ближайшего дома не превышает 13 метров.

Сочинка Людмила Мануилова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что подходила к рабочим, которые устанавливали вышку, с просьбой показать документы. Однако, по ее словам, единственное, что удалось выяснить - название компании, которая занимается установкой.

Сотрудник офиса упомянутой компании заверил корреспондента "Кавказского узла", что "установки безопасны".

Сочинка Евдокия Гордеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что год назад она была инициатором сбора подписей против установки вышек связи на крышах домов. «Мы собрали несколько десятков, даже сотен подписей. Люди жаловались на головные боли, на нервозное состояние, на ослабление иммунитета. Но в администрации над нами только смеялись. Ответа нам так никакого и не дали, хотя мы требовали дать документ о том, что эти вышки безопасны. На этом все и закончилось. Люди поняли, что никакой информации они не получат, вся эта борьба просто бесполезна», - посетовала она.

Сочинец Василий Бондарь также рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что он пытался бороться с вышками связи на крыше своего дома, но тщетно. "У нас нет подтверждений, что вышки опасны для здоровья, но у нас нет и документов на то, что они безопасны", - отметил он.

По словам начальника отдела связи и информационных технологий администрации Сочи Михаила Гречищева, компания, которая устанавливает вышку на Гагарина, установила уже более тысячи подобных по всему краю и более 40 - в Сочи.

"Чтобы развиваться сотовой связи, надо размещать базовые станции именно в городской черте, а место для строительства отдельно им никто не даст и выглядеть это будет некрасиво. Кстати, на крышах домов ставить оборудование - это сегодня тоже не самый лучший вариант. Поэтому появилось новое решение: на месте существующих опор освещения, который являются муниципальной собственностью, компания за свои деньги возводит опору двойного назначения. Это значит, что она многофункциональна, выполняет роль уличного светильника и на ней можно разметить оборудование связи и видеокамеры "Безопасного города", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает, что жалобы людей связаны с незнанием вопроса. "Область использования радиочастот у нас регулирует федеральная структура Роскомнадзор. Они выдают разрешение на использование определённых радиочастот в конкретном месте. Вопросы влияния на здоровье человека регулирует Роспотребнадзор. То есть установлена последовательность, которая должна выполняться. Оператор связи не имеет права размещать оборудование, пока не будет получено положительное санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию. Оператор связи заказывает экспертизу, делается экспертиза, с результатами экспертизы оператор идет в Роспотребнадзор и там проверяют документы. Нечасто, но бывают случаи, что они отказывают и говорят: "У вас тут не учтены вот эти или иные факторы", - отметил чиновник.

Он также сообщил, что почта администрации завалена заявлениями, половина подписантов которых требует, чтобы поблизости поставили вышку, а другая половина требует, чтобы вышку убрали.

По словам независимого от данной ситуации адвоката Сергея Костюка, "в регламенте по установке базовых станций сказано, что санитарно-защитная зона вокруг вышки должна составлять не менее 25 метров". "К этому нужно прибавить три метра зоны отчуждения. Итого 28 метров, без учетов требований Земельного кодекса", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он также отметил, что земельный участок должен использоваться в соответствии с целевым назначением земли. В соответствии со статьей 7 Земельного кодекса, "земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения" - это земли совсем иной категории, чем "земли населенных пунктов".

"Кроме административной ответственности нецелевое использование земельного участка может повлечь за собой, в частности, прекращение аренды участка по инициативе арендодателя, прекращение права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком. Если участок находится в частной собственности, его могут принудительно изъять в судебном порядке и продать с публичных торгов", - пояснил Костюк.

Он рекомендовал жильцам истребовать документацию в Роскомнадзоре и Роспотребнадзоре на предмет законности размещения и безопасности объекта, а также администрации города - на предмет целевого назначения участка земли и согласования границ с собственникам территории вокруг домов.

Его точку зрения разделяет юрист Елена Диденко. «Установленный режим земель имеет большое значение для объектов, которые там можно строить. Это либо жилые дома, либо промышленные объекты, либо вышки связи и радиовещания», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Она также считает, что муниципалитет должен был провести общественные слушания по вопросу установки вышки.

По словам врача Ацамаза Хадикова, вопрос влияния разного рода излучений на человека до конца не изучен. "Когда я работал в Роспотребнадзоре, нам поступали жалобы от сотрудников роддома, от жильцов домов, которые оказались в зоне влияния телефонной станции. Мы производили замеры и обнаружили превышение этих норм, выдавали предписания", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он рекомендовал жильцам обратиться в Роспотребнадзор и "потребовать провести такие замеры".

По мнению врача Евгения Золотова, влияние работы подобных вышек на организм "зависит от мощности базовых станций сотовой связи, которые являются источниками электромагнитного излучения диапазона частот".

Технологии пятого поколения мобильных сетей (5G) по влиянию на человека ничем не отличаются от используемых сегодня 1G, 2G, 3G и 4G, сказал ранее "Кавказскому узлу" руководитель технической дирекции филиала одного из крупных операторов мобильной связи. "Все это – электромагнитное излучение, как в микроволновке", – сказал он. Проблемы с сетями 4G и 5G в том, что из-за особенности самой технологии вышек надо ставить больше, уточнил тогда же специалист североосетинского филиала одного из крупнейших операторов связи. "Если с 2G макропланирование предполагало размещение через каждые 10 тысяч метров, голосовой сигнал идет далеко, то новые LTE (стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных) надо ставить через каждые 500 метров, 5G, соответственно, также нужно ставить очень плотно, и из-за этого возникает больший резонанс. Люди чаще замечают, что эти антенны где-то стоят", – пояснил специалист.

Напомним, что "Кавказский узел" и ранее писал про протесты граждан против установки вышек сотовой связи. В апреле 2020 года в селе Ногир сожгли GSM-вышку, и село осталось без связи. В марте 2021 года еще одну вышку сожгли в Алагирском районе республики. В результате в поселке Мизур начались проблемы со связью. Больше всего люди высказывали недовольство установкой вышек для сети 5G, опасаясь их вредного воздействия. В декабре 2021 года жители села Хаталдон заявили, что несогласны с установкой вышки на территории их поселения и попросили проверить законность начатых работ.

В декабре 2021 года против установки вышли сотовой связи выступили жители села Кичмалка в Кабардино-Балкарии. В марте 2021 года жители дагестанского села Новогеоргиевка провели сход против установки вышки сотовой связи одним из жителей на своем участке.

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