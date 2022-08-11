Три жителя Краснодара заподозрены в дискредитации армии

11 августа 2022, 22:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административные дела о дискредитации вооруженных сил России против Владимира Инешева, Карена Нагапетяна и Алексея Никитина переданы в Ленинский районный суд Краснодара. Никитина ранее уже оштрафовали по этой статье на 30 тысяч рублей, следует из информации на сайте суда.

Как писал "Кавказский узел", активист Виталий Вотановский был задержан 24 февраля на пацифистской акции в Краснодаре. 25 февраля Ленинский районный суд Краснодара признал его виновным в проведении публичного мероприятия и приговорил к 20 суткам ареста. В марте он сообщил, что наказание вместе с ним отбывал и Алексей Никитин, который получил 15 суток ареста после пацифистской акции.

В Ленинский районный суд Краснодара 10 августа поступили сразу три дела о дискредитации российской армии. Один их тех, в отношении кого составлен административный протокол по этой статье - Алексей Никитин, дата рассмотрения пока не назначена, следует из карточки дела информации на сайте суда.

Весной Ленинский районный суд уже рассматривал два дела в отношении Никитина. Так, по статье о проведении несанкционированной акции Никитин был приговорен к 15 суткам административного ареста. "Находясь в составе группы граждан, принимал участие в протестной акции, направленной против действия вооруженных сил РФ на Украине", - говорится в постановлении суда от 18 марта. Назначение ареста по этой статье суд объяснил повторным правонарушением. При этом подсудимый вину не признал, пояснив,что лозунгов не выкрикивал и плакатов в руках не держал, а у места проведения акции находился лишь несколько минут, после чего был задержан сотрудниками полиции, следует из документа, опубликованного на сайте суда.

До этого, 16 марта, суд вернул протокол составленный в отношении Никитина по статье о дискредитации, так как документы были оформлены "неправомочными лицами", отмечается на сайте суда. Однако уже 24 марта материалы по статье о дискредитации вновь поступили в суд и 4 апреля Никитин был признан виновным. На заседание не явился ни сам Никитин, не представитель УМВД. Суд назначил Никитину штраф в размере 30 тысяч рублей.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил, после чего жители регионов России, в том числе Краснодарского края, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ), часть 1 которой предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное ее нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, рассказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Также в суд поступили материалы по статье о дискредитации на Владимира Инешина и Карена Нагапетяна. Заседание по делу Нагапетяна назначено на 12 августа, Инешина - на 29 августа, отмечается на сайте суда. Информация о дате назначенных заседаний внесена сегодня.

Помимо этого, в суде на рассмотрении находятся два административных протокола в отношении Виталия Немцева. По одному из них заседание назначено на 23 августа, по второму заседание было запланировано на 3 августа, более актуальной информации в карточке дела нет

Как писал "Кавказский узел", 21 июля силовики задержали краснодарского активиста , координатора движения "Гражданин наблюдатель" Виталия Немцева, объяснив это ориентировкой на его машину. На активиста составили протокол по статье о дискредитации российской армии. 28 июля стало известно, что силовики составили второй административный протокол по статье о дискредитации вооруженных сил на Виталия Немцева за публикацию в Facebook*

16 июля стало известно, что суд в Краснодаре прекратил административное дело Виталия Немцева, участвовавшего в пацифистской акции 24 февраля. Немцеву вменялось неповиновение полицейскому (статья 19.3 КоАП РФ), так как, по данным силовиков, он отказался предъявить паспорт. В феврале суд вернул дело в полицию на доработку, так как в протоколе были допущены ошибки. При новом рассмотрении дело было прекращено.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.