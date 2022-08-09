Избиение военными жителя Цхинвала напомнило о деле Джабиева

09 августа 2022, 15:25

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Житель Цхинвала Азамат Джигкаев был избит сотрудниками спецназа Минобороны, пострадавший не подавал заявления в правоохранительные органы, однако расследование по этому поводу ведется. Один из нападавших принимал участие в нападении на Инала Джабиева в 2018 году, сообщили в прокуратуре.

Видеозапись нападения на Азамата Джигкаева около республиканской больницы в Цхинвале была опубликована в южноосетинских Telegram-каналах. В нападении принимали участие не менее 10 человек, следует из видеозаписи, размещенной в Telegram-канале "Бонваернон" 4 августа.

Все участники драки находятся в расположении своей военной части, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в прокуратуре Южной Осетии. "Их допросили. По словам участников инцидента недоразумения между потерпевшим и друзьями потерпевшего возникли ещё в конце прошлого месяца на свадьбе. Все они сотрудники спецназа Минобороны (Южной Осетии). Тогда потерпевший пытался разнять парней", - пояснили в прокуратуре.

Инцидент будет расследовать военная прокуратура, несмотря на то, что потерпевший не обратился в правоохранительные органы с жалобой, добавили в ведомстве.

В прокуратуре также подтвердили, что один из военнослужащих, принимавших участие в нападении на Джигкаева, ранее привлекался к ответственности за аналогичное превышение должностных полномочий в отношении Инала Джабиева.

28 февраля 2018 года на Инала Джабиева напали три сотрудника СОБР, которые сломали ему челюсть и выбили несколько зубов. Избиение зафиксировала камера видеонаблюдения. Инал Джабиев умер 28 августа 2020 года после допроса по делу о покушении на главу МВД Южной Осетии. Его смерть вызвала массовые протесты и политический кризис в Южной Осетии: 16 депутатов парламента с осени 2020 года по февраль 2021 года бойкотировали заседания парламент. Параллельно родные Джабиева, недовольные ходом расследования, организовали круглосуточную акцию протеста, которая проходила на площади в Цхинвале с 4 декабря 2020 года по 26 февраля 2021 года. 1 августа Цхинвальский горсуд вернул прокуратуре дело о смерти Инала Джабиева, потребовав устранить нарушения в нем. Часть сведений, указанных в материалах дела, не подтверждены в обвинительном заключении, пояснила адвокат вдовы Джабиева.

Исполняющий обязанности главы Минобороны Владимир Пухаев заявил в СМИ, что "виновные обязательно будут наказаны по всей строгости закона". "Помимо МВД и военной прокуратуры, расследованием по факту произошедшего инцидента занимается и внутренний отдел по обеспечению безопасности, и уже после того, как будет установлена степень вины каждого участника, последует соответствующее наказание", - процитировало его ИА "Рес" 5 августа.

Сотрудник Минобороны на условиях анонимности заявил, что никто не имеет права в масках нападать, хватать и увозить в машине человека. "Но в этой истории целая предыстория есть. Так просто на ровном месте никто не станет нападать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла". По словам источника, Джигкаев на свадьбе участвовал в драке.

Родные Джигкаева испугались за его жизнь. "На него напали 15 человек, есть видеосъемки, все лицо было в крови. Он единственный сын у матери", - рассказала одна из родственниц пострадавшего корреспонденту "Кавказского узла". По ее словам, когда мать Азамата пришла в министерство обороны, один из руководителей ведомства попросил ее "не паниковать", так как ее сын "жив".

Азамат Джигкаев принимал участие в акции протеста семьи Инала Джабиева, организованной зимой 2020 года на Театральной площади Цхинвала, является членом общественной организации "Гражданская платформа", сообщила журналистка Арзу Мамедова в своем Telegram-канале 4 августа.

4 августа в дежурную часть УВД Цхинвала поступил телефонный звонок от женщины, которая сообщила, что на территории РММЦ у наркологического отделения неизвестные в камуфляжной форме и масках избили молодого мужчину и увезли его в неизвестном направлении, сообщил глава МВД Южной Осетии Валерий Газзаев. Пострадавший, 29-летний житель Цхинвала, в тот же день был обнаружен, информирует пресс-служба президента Южной Осетии.

Газзаев добавил, что у потерпевшего и его друзей в июле произошел бытовой конфликт с военнослужащим батальона специального назначения министерства обороны, в ходе которого военнослужащему были причинены телесные повреждения, говорится в сообщении на сайте президента от 6 августа.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев отметил, что все виновные должны понести наказание в рамках закона. "Поскольку участниками инцидента являются сотрудники министерства обороны, хочу заострить внимание на том, что военнослужащие не имеют права участвовать в подобных "разборках" и подставлять свое подразделение. Вместе с тем надо понимать, что это ответственность министра и замминистра обороны. (...) Объявляю выговор и.о. министра обороны Владимиру Пухаеву и заместителю министра Виктору Федорову. Требую, чтобы впредь таких происшествий не возникало", – приводятся его слова в сообщении.

Новости о политическом кризисе в Южной Осетии, связанном со смертью Инала Джабиева, собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Убийство Джабиева: протесты и кризис".

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