Ставропольские активисты покинули Россию после угроз силовиков

03 августа 2022, 23:49

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Супруги Дарья Андреева и Илья Никоноров из Георгиевска, оштрафованные по статье о дискредитации российской армии, вынуждены были уехать из России из-за давления со стороны силовиков. Поводом для давления стало расклеивание активистами листовок с пацифистскими высказываниями, сообщила Дарья Андреева.

Как писал "Кавказский узел", 2 августа МВД по Ставропольскому краю сообщило, что двое жителей Георгиевска оштрафованы за дискредитацию армии. Суд счел расклеивание листовок двумя жителями Георгиевска дискредитацией вооруженных сил и назначил им штрафы в 30 тысяч рублей.

4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего критики российской спецоперации на Украине в России, в том числе на Ставрополье, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, часть 2 (те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий) – до 100 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, сказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Согласно информации на сайте Георгиевского горсуда, Дарья Андреева и Илья Никоноров стали обвиняемыми по двум административным делам каждый – по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника силового ведомства). За неповиновение силовикам им были назначены аресты на четверо суток. Решение по делам о дискредитации армии были вынесены 14 июля, решения по делу о неповиновении силовикам – 10 июня.

По словам Дарьи Андреевой, в отношении нее и ее мужа Ильи Никонорова был составлен протокол лишь по одному эпизоду: согласно документу, в "конце марта", причем точная дата не указана. Речь шла о расклейке листовок только на одном доме Георгиевска и на досках объявлений, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" Андреева. Она заверила, что акций было больше, но по этим случаям протоколы не составлялись.

Первые листовки имели пацифистскую тематику с критикой спецоперации на Украине. К содержанию этих листовок у силовиков претензий не было, оперативников, по словам Андреевой, "триггернула" наклейка с пацифистской надписью и с перечеркнутым портретом высокопоставленного представителя российской власти.

10 июня в квартиру Андреевой пришли силовики с обыском, продолжила активистка. "Во время обыска угрожали мужу – сроками, физической расправой, что подкинут что-нибудь, один из следователей не давал нам находиться в одной комнате, чтобы мы не могли разговаривать и что-то обсуждать. Там была куча нарушений, но фиксировать мы ничего не могли, да и не были уверены в своем положении, так как об обыске не дали сообщить никому, и по факту мы были одни в окружении силовиков", – рассказала Андреева.

После обыска девушку и ее мужа задержали и доставили в отдел, где стали допрашивать. "Мужу угрожали электрошокером, побили, но не сильно, чтобы, скорее, запугать, нежели "выбить" какую-то информацию. У меня такого ничего не было, только угрозы с манерной улыбочкой… Нам грозила статья 20.3.3 КоАП РФ, но она не арестная, поэтому [силовики] заранее подготовили еще один протокол – по статье 19.3 КоАП РФ, но об этом мы узнали только вечером после допроса. В окончательном протоколе написали помимо прочего, что мы пытались убежать после обнаружения листовок", – сказала Андреева.

В решениях суда указано, что Андреева и Никоноров во время обследования в их квартире попытались скрыться бегством. "На неоднократные законные требования [силовиков] остановиться не реагировала, сопровождала выражениями грубой нецензурной брани, продолжала убегать. После чего её остановили и применили к ней физическую силу (загиб руки за спину)", – говорится, в частности, в решении суда по делу Андреевой, опубликованном на сайте суда. То же самое написано и в постановлении суда по делу Никонорова. Оба активиста, согласно тем же решениям суда, вину не признали, заявив, что нецензурной бранью не выражались, и согласились добровольно проехать в отдел силовой структуры.

После выхода из-под ареста супруги решили уехать из России. "В отделе были постоянные угрозы, да и мы не дураки, и в курсе, как и что можно на статью натянуть и на какую. Даже тех материалов, что у них были, вполне достаточно", – прокомментировала Андреева.

По дороге в Москву в поезде чету сопровождали сотрудники одной силовой структуры, которые по прибытии "вытащили из поезда и прямо сказали, что мы на контроле", продолжила активистка.

"Денег не было на переезд совсем, так как после обыска ничего не осталось, сбережения у нас хранились в криптовалюте на [изъятых] компьютерах. Объявили сбор, друзья очень помогли, фонд, помогающий уехать из России, оплатил билет на самолет, "Ковчег" предоставил номер на две недели в другой стране", – рассказала Андреева.

На суде 14 июля супруги не присутствовали, решение не получили, так как оно высылается по почте, а забрать его они не могут. Тем не менее, Андреева заявила, что хочет решение обжаловать. В какой стране находятся активисты, девушка не сообщила.

Андреевой и Никонорову по 26 лет, детей у них нет. Супруги работают дизайнерами, подрабатывают репортажной съемкой. Оба супруга являются политическими активистами с 2017 года. По признанию самой Андреевой, с того времени "они участвовали во многих предвыборных кампаниях: и волонтерами, и внутренними сотрудникам, в том числе на выборах в Госдуму".

"Были в штабе Любови Соболь (Соболь была юристом Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК* признан в России иностранным агентом и экстремистской организацией), Минюст России внес саму Соболь в реестр СМИ-иноагентов, – прим. "Кавказского узла"), после его закрытия – у Литвинович (правозащитница Марина Литвинович была кандидатом в депутаты Госдумы от партии "Яблоко", – прим. "Кавказского узла"). Участвовали во многих митингах, зимой во время массовых протестов тоже задерживали несколько раз", – рассказала Андреева, отметив, что ранее уже получала штраф за участие в одной из протестных акций, а ее супруг – штраф и арест.

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.