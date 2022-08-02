Двое жителей Георгиевска оштрафованы за дискредитацию армии

02 августа 2022, 17:25

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Суд счел расклеивание листовок двумя жителями Георгиевска дискредитацией вооруженных сил и назначил им штрафы в 30 тысяч рублей.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта была введена административная ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего критики российской спецоперации на Украине в России, в том числе на Ставрополье, стали подвергаться преследованию по этой статье (20.3.3 КоАП РФ). Так, суд в городе Лермонтове Ставропольского края назначил местному жителю Дмитрию Кокаеву штраф в 30 тысяч рублей за публикации в соцсети, в которых были высказывания против проведения военной операции на Украине.

Часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ предусматривает для граждан штраф от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, часть 2 (те же действия, сопровождающиеся призывами к проведению несанкционированных публичных мероприятий) – до 100 тысяч рублей. Основная опасность новой статьи КоАП в том, что повторное нарушение в течение года подразумевает уголовное преследование, сказал в марте краснодарский адвокат Михаил Беньяш.

Жители Георгиевска, 26-летние молодой человек и девушка, оштрафованы за дискредитацию армии, отчиталось сегодня МВД по Ставропольскому краю.

Оперативники установили, что девушка и молодой человек в подъездах многоквартирного дома расклеивали листовки, силовиками были составлены протоколы по статье о дискредитации армии. "По решению Георгиевского городского суда местные жители признаны виновными в совершении административного правонарушения. Им назначено наказание в виде штрафов в размере 30 тысяч рублей каждому", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.