Программа расселения беженцев из Украины в Тбилиси прекращена

02 августа 2022, 04:50

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 1 августа программа мэрии Тбилиси по обеспечению беженцев из Украины жильем и питанием прекратила действие, в течение трех месяцев им будут выдаваться денежные пособия. Это вызвало критику оппозиции, которая заявила, что на эти деньги снять жилье в столице невозможно, и призвала граждан оказать помощь беженцам.

Как писал "Кавказский узел", после начала спецоперации на Украине акции в поддержку граждан этой страны проводились в Тбилиси и других городах Грузии. В частности, в Тбилиси были проведены несколько благотворительных акций по сбору гуманитарной помощи для граждан Украины. В Тбилиси беженцы были размещены в гостиницах за счет мэрии. Однако 17 июля стало известно, что с 1 августа мэрия Тбилиси прекращает расселение украинских беженцев в гостиницах, так как правительство Грузии назначило им денежные пособия.

В Грузии действует проект помощи с поиском бесплатного жилья для беженцев с Украины. Кроме того, через Telegram-канал, созданный для помощи украинским беженцам, можно найти больницы, реабилитационные центры, жилье, медицинскую и психологическую помощь, говорится в справке "Кавказского узла" "Беженцы в Грузии: где получить помощь".

Мэрия Тбилиси опубликовала сообщение на официальном сайте о том, что программа обеспечения беженцев из Украины бесплатным жильем и питанием завершена. На эти цели из бюджета столицы было потрачено 14 миллионов лари (приблизительно 4,9 миллиона долларов США).

"Вместо объявленного ранее одного месяца программа продлилась более четырех месяцев", - говорится в сообщении.

Мэрия ссылается на решение правительства Грузии, согласно которому с 15 июля для граждан Украины, проживающих в Грузии, начала действовать программа социально-экономической поддержки, в рамках которой вместо бесплатного расселения им будет выдаваться по 300 лари (приблизительно 105 долларов США) на семью и 45 лари (приблизительно 16 долларов США) - на каждого члена семьи в течение трех месяцев.

При этом для беженцев в Тбилиси остается бесплатный бесплатным проезд в общественном транспорте, услуги муниципальных детских садов, школ искусств, спортивных школ.

По данным мэрии, в 40 гостиницах Тбилиси расселены 2300 беженцев из Украины, всего же программой расселения воспользовались 5100 человек.

Лидер партии "Дроа" Элене Хоштария отреагировала на завершение программы размещения украинских беженцев в гостиницах и призвала общество и бизнес-сектор помочь беженцам. Выселение беженцев из гостиниц и домов она назвала позором для Грузии, так как снять жилье в Тбилиси за предложенные деньги практически невозможно. Она призвала жителей страны помочь беженцам.

"С весны этого года в Тбилиси было 2300 человек беженцев, из них около 1000 уже уехали. Сейчас осталось около 1000 человек", - приводит ее слова "Формула".

По словам Хоштарии, в семьях, оставшихся без финансирования, есть инвалиды, больные дети и пожилые люди. "Многие откликаются - сдают квартиры, приезжают на машинах, дают деньги. Этот экзамен тоже сдан, благодаря народу ни один украинец не останется в стороне. Дают три лари, пять, десять, сто... Натела звонила из Телави, она продает подсолнухи, собрала 50 лари, которые пойдут на поддержку украинским беженцам. В Аджарии мы разместили всех украинских беженцев... Мы уже разместили в Тбилиси до 200 человек и продолжаем это делать", - написала Хоштария в соцсети.

Юридический директор НПО «Партнерство для соблюдения прав человека» (PHR) Анна Арганашвили сообщила, что не всем беженцам из Украины удалось хорошо устроиться. "Мы видели украинских детей, которым перестали помогать, и дети сказали нам, что они голодны <...> Зачем мне система, которая оставляет детей голодными?" - написала она в соцсети.

Глава Минздрава Грузии Зураб Азарашвили назвал критику оппозиции спекуляцией. "Все эти спекуляции и перенос этих вопросов в политическую плоскость я считаю нецелесообразным. Я призываю всех политиков, которые будто бы больше нас переживают, воздержаться от провокаций", - приводят его слова "Новости-Грузия".

Беженец из Украины Игорь рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в Тбилиси они с женой, отцом и мамой приехали в начале марта. "Мама и отец уже вернулись в Мариуполь 14 июля. Но мы с женой остались в Тбилиси. Нам помогли люди, работающие с певицей Нино Катамадзе", - рассказал он.

Елена также приехала из Украины в марте и решила остаться в Тбилиси. "Сейчас мы идем устраивать своего семиклассника в украинскую школу в Тбилиси. Мы благодарны, что на первых порах нам дали возможность осмотреться и привыкнуть в Тбилиси. Сейчас я и муж смогли найти удаленную работу, сняли квартиру", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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