Армянские военнослужащие. Август 2021 года. Фото пресс-службы Минобороны Армении. https://mil.am/ru/news/9784

03 июня 2022, 14:34

Минобороны Армении ответило на обвинения в перестрелке на границе

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сведения об обстреле армянскими солдатами азербайджанских позиций на  границе не соответствуют действительности, заявило сегодня Минобороны Армении.

Как писал "Кавказский узел", армянские военные с приграничной территории Варденисского района вечером 2 июня и в ночь на 3 июня обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Вооруженные подразделения армянской армии соблюдают режим перемирия, заявили  корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Минобороны Армении. В ведомстве сообщили, что "заявление об обстреле вечером и в ночь со 2 июня из разнокалиберного оружия и минометов азербайджанских позиций в восточном направлении армяно-азербайджанской границы" не соответствует действительности.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная и контролируется армянскими подразделениями, сообщил сотрудник-пресс-службы Минобороны Армении.

Напомним, Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар, – прим. "Кавказского узла") по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Прежде этот район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

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Примечание:

"Родные погибших армянских солдат добились открытого суда по своей жалобе", "Оппозиция обвинила Пашиняна в манипуляции с данными о потерях в войне", "Минобороны Армении сообщило о гибели раненного при обстреле солдата".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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