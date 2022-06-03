Азербайджан заявил о перестрелке на границе с Арменией

03 июня 2022, 10:20

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Армянские военные с приграничной территории Варденисского района обстреляли позиции азербайджанских солдат в Кельбаджарском районе, после чего был открыт ответный огонь, сообщило сегодня Минобороны Азербайджана.

Как сообщал "Кавказский узел", Армения и Азербайджан периодически обмениваются обвинениями в обстрелах. В частности, 1 июня Минобороны Азербайджана заявило, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских военных в Товузском и Кельбаджарском районах. В тот же день армянская сторона опровергла эти сведения.

Армянские военные вечером 2 июня и минувшей ночью с территории сел Юхари и Ашаги Шорджа Басаркечарского района (Варденисский район Гегаркуникской области Армении, – прим. "Кавказского узла") обстреляли из крупнокалиберного оружия позиции азербайджанской армии около сел Зейлик Йеллиджа Кельбаджарского района, сказано в сообщении Минобороны Азербайджана, направленном сегодня корреспонденту "Кавказского узла".

Азербайджанские военные открыли ответный огонь, раненых или убитых среди них нет, добавило ведомство.

На 10.20 мск 3 июня на сайте Минобороны Армении нет комментариев относительно заявления азербайджанской стороны о перестрелке на границе.

Напомним, Кельбаджарский район (армянское название Кельбаджара – Карвачар, – прим. "Кавказского узла") по итогам осенней войны 2020 года перешел под контроль Азербайджана. Прежде этот район находился на территории Шаумяновского и Мартакертского районов Нагорного Карабаха. Какие еще территории перешли под контроль Баку в результате мирного соглашения, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом".

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