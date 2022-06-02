Полицейский дал показания в пользу адыгейского активиста

02 июня 2022, 04:06

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Силовик, в нападении на которого обвинен активист из Майкопа Роман Таганов, не указал в суде, что его здоровью был причинен ущерб, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 19 марта стало известно, что активист из Майкопа Роман Таганов был помещен под домашний арест по обвинению в применении насилия к сотруднику правоохранительных органов. 21 мая его домашний арест был продлен. Ранее он был арестован на 10 суток за неповиновение требованию силовиков и оштрафован на 30 тысяч рублей за дискредитацию вооруженных сил России. Роман Таганов рассказал, что силовики, пытавшиеся задержать его, были в гражданском и не представились, поэтому он пытался сопротивляться. По словам Таганова, он лишился возможности работать, и его семья с двумя маленькими детьми поставлена на грань выживания.

В Майкопском городском суде 1 июня состоялось первое заседание по делу активиста Романа Таганова, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Феликс Вертегель.

Потерпевший, допрошенный на заседании, не заявил, что действия Таганова нанесли ущерб его здоровью, отметил он. «По нашей версии, когда полицейские, желавшие опросить моего подзащитного по поводу обвинения по статье 20.3.3 КоАП (о дискредитации Вооруженных сил России), пришли к нему 7 марта. Он, увидев незнакомых людей у дома, попытался отойти от них, а когда они пытались остановить его, нанес одному из них удар рукой в области лица. Сторона обвинения считает, что полицейские остановили Таганова, представились и изложили, чего от него хотят, но мой подзащитный все равно нанес удар», - рассказал адвокат.

По его словам суд, сохранил для Таганова запрет на пользование Интернетом и всеми видами связи. «Единственное, что было изменено — это то, что ему разрешили два часа в день утром и вечером выходить из дома, чтобы отвести детей в детский сад, купить продукты в магазине», - пояснид Вертегель. Следующее заседание суда назначено на 15 июня, сказал он.

Супруга рассказала о конфликте Таганова с Минздравом

Активист критиковал Минздрав республики и местные власти, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» супруга Таганова Екатерина. «Он объявил, что хочет собрать людей для предъявления иска Минздраву республики после того, как ведомство остановило плановую помощь людям во время эпидемии ковида. Впрочем, дальше поиска таких людей дело не пошло. Но когда он объявил о сборе людей для коллективного иска, его пригласили в Минздрав для беседы. Муж решил вести беседу в публичном формате и предупредил, что во время встречи будет вести эфир в Instagram*. На что ему ответили отказом, сославшись на запрет видеосъемки в медучреждениях и медицинскую тайну. Затем от Минздрава последовал отказ от встречи», - рассказала Екатерина.

По ее словам, Таганов также освещал в паблике «Маяк Адыгея» в Instagram* историю с отказом сотруднице скорой помощи в посёлке Тульский Майкопского района в госпитализации после того, как она заболела коронавирусом в январе 2022 года.

Ранее Таганов рассказал, что, по официальной версии, силовики хотели пообщаться с ним по поводу его публикаций на антивоенную тему (как выяснилось позднее, на Таганова было заведено административное дело по статье о дискредитации вооруженных сил России). "Но есть ещё и местная версия, согласно которой геополитикой решили прикрыть желание избавиться от неугодного активиста, ведь я критиковал Минздрав республики и другие ветви местной власти. На моё задержание даже прибыл [представитель мэрии]. На мою просьбу разобраться с происходящим от довольно резко ответил: «Не нужно было в интернете писать всякое»", - рассказал активист.

Новости о случаях преследовании активистов "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Преследование активистов".

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