Жители Геленджика добились разрешения на митинг против нового генплана

28 мая 2022, 04:48

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Власти Геленджика одобрили проведение митинга против нового генерального плана города 5 июня. При этом они отказались согласовать акция в центре города и перенесли ее в Гайд-парк, сославшись на то, что в заявленном месте на эту дату запланирована патриотическая акция.

Как писал "Кавказский узел", 19 декабря 2021 года геленджикцы провели сход, на котором записали видеообращение, адресованное губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. Власти не реагируют на замечания горожан к проекту нового генплана, заявили протестующие тогда в обращении. 14 января гордума приняла новый генплан, несмотря на акцию протеста перед зданием администрации Геленджика. По мнению адвоката Альберта Еникеева, новый генплан ограничивает права жителей города на расширение и реконструкцию своих домов. Местные жители отметили, что власти проигнорировали все пожелания горожан.

Проект нового генплана Геленджика предполагал перевод множества земельных участков из категории ИЖС в санаторно-курортную и рекреационную зоны. Власти города заверили, что за принятием нового генплана не последует снос законно возведенных жилых домов. 16 ноября публичные слушания о генплане города обернулись акцией протеста, на которой около тысячи геленджикцев потребовали отменить его внедрение. По их мнению, это приведет к обесцениванию жилья.

27 мая председатель некоммерческого союза содействия землепользователям "Пушкинский дол" Марина Антипина получила ответ на свою вторичную заявку на проведение митинга на 300 человек против незаконного, по мнению жителей Геленджика, генплана. В ответе говорится о согласовании митинга на 5 июня.

При этом власти отклонили заявленное место проведения акции в центре Геленджика и перенесли ее в район кладбища, где разбит Гайд-парк. Марина Антипина, однако, от лица членов союза заявила корреспонденту "Кавказского узла", что не только жители Пушкинского дола, но и другие недовольные новым генпланом горожане все равно придут на акцию и озвучат свои требования.

«Мы бьемся за свою землю уже более 10 лет, с 2011 года. Мы стали жертвой мошенницы. Только в соучастии с властями она могла обмануть такое большое количество людей и продать под застройку земли лесфонда, которые только после распродажи последнего участка власти стали пытаться отнять у нас через суды. Было возбуждено уголовное дело. Следствие и суды длились четыре года. И после оглашения приговора мошенницу выпустили из зала суда, как отбывшую срок наказания, который и составил четыре года. Все это время власти водили нас за нос и обещали нам, что они при принятии нового генплана переведут земли лесфонда в ИЖС и узаконят наши дома. Однако этого не произошло. Для многих из нас это стало настоящим горем, потому что это единственное жилье. Мы вложили в покупку земель, в постройку домов все свои средства, и взаимен нас с помощью нового генплана лишают всего. Все это мы озвучим на митинге, поэтому власти всячески пытались не допустить его проведения и старались сделать все, чтобы люди отказались от публичных протестов», - пояснила Антипина.

По ее словам, она подавала первую заявку на проведение митинга 25 мая. В заявке о проведении публичного мероприятия (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") Антипина обозначила его цели. Это, в частности, "требование внесения в ПЗЗ предложений от жителей муниципального образования город курорт Геленджик, направленных на защиту их интересов; требование об исполнении всех ранее принятых решений по вопросу решения проблемы лесных участков поселка «Пушкинский дол». В заявке также содержались требования отставки вышестоящих краевых чиновников.

При этом в заявке было указано, что местом проведения акции выбрана "площадь перед ДК". Это и стало, по словам Антипиной, поводом для отказа, так как словосочетание "дом культуры" было сокращено.

"В уведомлении о проведении публичного мероприятия некорректно указано место проведения митинга. Такая организация как «ДК» отсутствует в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, идентифицировать указанное место проведения митинга не представляется возможным», - сказано в ответе властей.

В повторной заявке, рассказала Антипина, аббревиатура ДК была уже расшифрована. На этот раз в ответе из администрации Геленджика сказано, что "5 июня 2022 года (заявленная дата митинга - прим. "Кавказского узла") на площади, прилегающей к МБУК «Дворец культуры, искусства и досуга», в том числе в указанное в уведомлении время, будет проводиться ранее запланированное массовое мероприятие «Я, ты, он. она - вместе целая страна!». "Характер и цели ранее запланированного массового мероприятия не совпадают с характером и целями публичного мероприятия, указанного в уведомлении. Одновременное проведение в одном месте различных по своему характеру и целям мероприятий с массовым количеством участников может повлечь за собой возникновение конфликтных ситуаций, создать угрозу общественному порядку и безопасности граждан", - отмечается в ответе, где также предлагается, "согласно постановлению главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 января 2013 года № 73 «Об определении единых специально отведенных или приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на территории Краснодарского края» провести" акцию "с 10.00 до 12.00 на площади на пересечении ул. Горной и ул. Пушкина в г. Геленджике".

К митингу жителей Пушкинского дола решили присоединиться и жители улицы Герцена. Индивидуальные жилые дома со столетней историей стали зоной рекреации, где можно строить гостиницы по семи этажей. «Нас решили просто выгнать с земель наших отцов и дедов», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" старожил улицы Жанна Климушина.

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