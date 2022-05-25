Глава Ики-Бурульского района сообщил о гибели земляка на Украине

25 мая 2022, 02:44

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Капитан Джангар Байтишов из Калмыкии погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщил глава Ики-Бурульского района Вячеслав Бадмаев. Прощание с военным пройдет сегодня.

Как писал «Кавказский узел», 2 мая глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погиб уроженец республики майор Андрей Кунаков. Он стал пятым военнослужащим из Калмыкии, чью гибель на Украине подтвердили власти региона.

Уроженец Ики-Бурула, капитан российской армии Джангар Байтишов погиб на Украине 16 мая, церемония прощания с ним пройдет в его родном поселке 25 мая, сообщила пресс-служба администрации Ики-Бурульского района в своем официальном телеграм-канале

Байтишов участвовал в спецоперации с марта, был «командиром 6-й гаубичной самоходно-артиллерийской батареи гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона 30-й артиллерийской бригады», говорится в сообщении администрации района, опубликованном 24 мая. Погибший военнослужащий представлен к ордену Мужества посмертно, информируют районные власти.

Глава Ики-Бурульского района Вячеслав Бадмаев 21 мая принес соболезнования семье Байтишова. «У Джангара остались супруга и дочь», - написал он на своей странице во ВКонтакте.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель шести уроженцев Калмыкии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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