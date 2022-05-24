Уголовное дело, фото: Фото: Валентина Мищенко / Югополис

24 мая 2022, 06:02

Житель Дагестана осужден за участие в террористической ячейке

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии строгого режима жителя Дагестана Магомеда Абдулкадирова по делу об участии в террористической ячейке и подготовке теракта.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Магомеда Абдулкадирова причастным в деятельности ячейки "Исламского государства"*.

Абдулкадиров записал видеообращение, в котором присягнул руководителю "Исламского государства"*. Сделал он это, находясь в Дагестане, после чего отправил свое обращение "иному лицу для последующей передачи руководителю вышеуказанной террористической организации", сообщает 23 мая ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы суда.

В 2020 году дагестанец и другие лица объединились в группу "для осуществления террористической деятельности". В том же году, в декабре группа незаконно вооружилась, ее члены решили изготовить самодельное взрывное устройство. Абдулкадиров, как отмечает следствие, также составлял карты-схемы с обозначением постов охраны, секторов обстрела и путей отхода, пишет "Интерфакс".

Абдулкадиров был признан виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса, а именно части 2 статьи 205.5 (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации), части 1 статьи 205.4 (организация террористического сообщества и участие в нем), части 1 статьи 208 (организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем), части 1 статьи 30 пункта "а" части 2 статьи 205 (приготовление к совершению теракта группой лиц), части 3 статьи 222 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов), части 3 статьи 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств), и части 1 статьи 30 части 3 статьи 223.1 (подготовка к незаконному изготовлению взрывчатых веществ, незаконному изготовлению, переделке или ремонту взрывных устройств).

Суд приговорил дагестанца к 11 годам колонии строгого режима с отбыванием первых четырех лет в тюрьме и штрафу в 350 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Комментариями Абдулкадирова и его официальных представителей по проводу вердикта суда "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в конце апреля суд приговорил к шести с половиной годам лишения свободы жителя Дагестана Агамагомеда Шихмагомедова, признав его участников ячейки "Исламского государства"*.

"Кавказский узел" размещает новости о влиянии ближневосточной войны на ситуацию в регионах Кавказа на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

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* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Оставлен в силе приговор жителю Баксана за содействие боевику ИГ*", "Четверо заключенных ставропольской колонии осуждены за участие в ИГ*", "Жительница Ингушетии заподозрена в пособничестве сирийским боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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