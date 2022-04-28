28 апреля 2022, 08:15

Житель Дагестана осужден за участие в ИГ*

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести с половиной годам лишения свободы жителя Дагестана, признав его участником ячейки "Исламского государства"*.

По версии следствия, житель Дагестана Агамагомед Шихмагомедов в августе 2020 года в Дербенте вошел в состав запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Шихмагомедов договорился со знакомым создать вооруженное формирование. 24 ноября 2020 года он незаконно приобрел у неизвестного пистолет, патроны, ручные гранаты и взрыватели.

Южный окружной военный суд признал Шихмагомедова виновным по статьям 205.5 (участие в террористической организации), 30 и 208 (покушение на создание незаконного вооруженного формирования), 222 (незаконное приобретение оружие и боеприпасов) и 222.1 (незаконное приобретение взрывных устройств) УК РФ. Шихмагомедов приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 20 тысяч рублей, сообщил вечером 27 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Комментариями осужденного или его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 21 марта стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Махачкалы, признав его участником местной ячейки "Исламского государства"*.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Оставлен в силе приговор жителю Баксана за содействие боевику ИГ*", "Четверо заключенных ставропольской колонии осуждены за участие в ИГ*", "Жительница Ингушетии заподозрена в пособничестве сирийским боевикам".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

28 апреля 2022, 07:34

28 апреля 2022, 06:43

28 апреля 2022, 05:45

28 апреля 2022, 04:49

28 апреля 2022, 03:50

  • Суд разрешил Мякиеву привлечь специалиста для оценки ущерба СИЗО

    Защита получила разрешение у суда в Нальчике привлечь своего специалиста для оценки ущерба СИЗО, в нанесении которого обвиняется ингушский активист Багаудин Мякиев. Расчеты сотрудницы ФСИН, а также выводы привлеченного судом специалиста не внушают доверия, заявил подсудимый.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи