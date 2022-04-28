Житель Дагестана осужден за участие в ИГ*

28 апреля 2022, 08:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к шести с половиной годам лишения свободы жителя Дагестана, признав его участником ячейки "Исламского государства"*.

По версии следствия, житель Дагестана Агамагомед Шихмагомедов в августе 2020 года в Дербенте вошел в состав запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Шихмагомедов договорился со знакомым создать вооруженное формирование. 24 ноября 2020 года он незаконно приобрел у неизвестного пистолет, патроны, ручные гранаты и взрыватели.

Южный окружной военный суд признал Шихмагомедова виновным по статьям 205.5 (участие в террористической организации), 30 и 208 (покушение на создание незаконного вооруженного формирования), 222 (незаконное приобретение оружие и боеприпасов) и 222.1 (незаконное приобретение взрывных устройств) УК РФ. Шихмагомедов приговорен к шести с половиной годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в 20 тысяч рублей, сообщил вечером 27 апреля "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

Комментариями осужденного или его представителей относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 21 марта стало известно, что суд в Ростове-на-Дону приговорил к 8 годам лишения свободы жителя Махачкалы, признав его участником местной ячейки "Исламского государства"*.

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* организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена по решению Верховного суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.