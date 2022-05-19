"Мемориал"* досрочно исключен из реестра юрлиц

19 мая 2022, 18:10

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Правозащитный центр "Мемориал"* оказался исключенным из госреестра юридических лиц до окончания ликвидации, и это создало сложности с погашением долгов организации, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 5 апреля апелляционная инстанция в Москве оставила в силе решение о ликвидации Правозащитного центра "Мемориал"*. Организация начинает процесс ликвидации, но юристы "Мемориала"* продолжат работу по жалобам в ЕСПЧ, которые уже были поданы, сообщили правозащитники.

29 декабря 2021 года Мосгорсуд постановил ликвидировать Правозащитный центр "Мемориал"*. Иск о ликвидации подала прокуратура Москвы, указав, что "Мемориал"* оправдывает экстремизм и терроризм. Прокурор в суде обвинил "Мемориал"* в участии в протестных движениях, а списки политзаключенных назвал дезинформированием граждан. Прокуратура показала истинный характер претензий к "Мемориалу"*, заявил тогда председатель совета организации Александр Черкасов.

Правозащитный центр «Мемориал»* 18 мая был исключён из Единого госреестра юрлиц, это произошло до завершения ликвидации, "которая началась в полном соответствии с требованиями законодательства", сообщила сегодня команда бывшего Правозащитного центра «Мемориал»*.

"В ходе этого процесса ПЦ «Мемориал»*, в том числе должен был погасить все имеющиеся задолженности. Сейчас для этого придётся искать другие возможности. В чём была необходимость не дать организации выполнить свои обязательства - непонятно. Это идёт вразрез с Федеральным законом РФ «О некоммерческих организациях»", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0".

Отметим, что с аналогичной проблемой столкнулся "Международный Мемориал"*, счета которого оказались заблокированными 5 апреля. Оказалось, что по требованию Минюста в Единый госреестр юрлиц уже внесли запись о завершённой процедуре ликвидации, сообщили правозащитники. Ранее, 22 марта, Верховный суд России не удовлетворил просьбу о приостановке ликвидации "Международного Мемориала"*.

Материалы о судах над "Мемориалами" и протестах против преследования правозащитников публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Ликвидация "Мемориалов"*".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* организация внесена Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, ликвидирована по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.