Сын Заремы Мусаевой сообщил о начале ее лечения в СИЗО

14 мая 2022, 22:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Врачи начали назначенное Зареме Мусаевой лечение, сообщил Абубакар Янгулбаев, высказав беспокойство в связи с пребыванием матери под арестом в Грозном. Через неделю будет четыре месяца после того, как Мусаеву насильно доставили в Чечню, напомнил "Комитет против пыток"*.

Как писал "Кавказский узел", 11 февраля сын Мусаевой, юрист Абубакар Янгулбаев, указал, что у Заремы Мусаевой сахарный диабет с множественными осложнениями, и колонии, спецприемники и СИЗО не могут содержать людей с этим заболеванием. В суд и СИЗО женщине несколько раз вызывали скорую помощь. ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 регламента суда 14 февраля обязал правительство России каждые две недели представлять документальную информацию о состоянии здоровья Мусаевой и оказании ей медицинской помощи, перечне назначений, лекарств и проведенных осмотров. Однако Генпрокуратура 25 марта отказалась представить сведения, сославшись на то, что состояние Мусаевой стабильное. 21 апреля Старопромысловский суд Грозного продлил до 12 июня срок пребывания под стражей Заремы Мусаевой по делу о нападении на силовика.

Зарема Мусаева, супруга бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, была 20 января увезена силовиками из Нижнего Новгорода в Грозный. 1 февраля женщина была обвинена в нападении на силовика. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в организации террористической сети и поддержке терроризма и заявил, что их ждет место "в тюрьме или под землей". Сайди Янгулбаев и его дети покинули Россию. Один из сыновей, Ибрагим Янгулбаев, объявлен в федеральный розыск по делу об оправдании терроризма. Росфинмониторинг включил его в реестр экстремистов и террористов. 30 марта стало известно, что Следственное управление СКР по Чечне отказалось проводить проверку по факту угроз семье Янгулбаевых, озвученных ранее высокопоставленными чеченскими силовиками.

Врачи начали лечение Заремы Мусаевой, сообщил сегодня ее сын Абубакар Янгулбаев в своем Telegram-канале и опубликовал письмо от матери.

"Делился с ней новостями, текущими делами и небольшими проектами. А она, как обычно, раздает советы и желает удачи. Ей начали лечение, есть всё необходимое и даже сладости для диабетиков. А доброжелатели присылают ей подарки. Вот только проблема всё та же... Она всё еще в плену в Чечне", - говорится в сообщении Абубакара Янгулбаева.

"Мне начали лечение по назначению врачей, что было назначено в больнице, где обследовали, когда вывозили", - написала в письме Зарема Мусаева.

"Комитет против пыток"* на своей странице во "ВКонтакте" 12 мая напомнил, что 21 мая будет четыре месяца после того, как Зарему Мусаеву насильно доставили в Чечню.

"Мы продолжаем делать все возможное, чтобы помочь ей", - написали правозащитники. Они сообщили, что адвокат Наталья Добронравова побывала в Старопромысловском районном суде города Грозного в связи с делом Заремы Мусаевой, но не уточнили подробности.

Напомним, дело Мусаевой передано в суд. 19 апреля стало известно, что судья Верховного суда Чечни Дмитрий Горбовцов взял самоотвод по делу Мусаевой, сославшись на тесные отношения с ее мужем, бывшим федеральным судьей Сайди Янгулбаевым.

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* "Комитет против пыток" в 2015 году был внесен в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. В связи с этим руководители ликвидировали организацию и создали новое юрлицо — "Комитет по предотвращению пыток". Оно также было внесено в список иноагентов, организация была закрыта. В настоящее время "Комитет против пыток" работает как незарегистрированное общественное объединение.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.