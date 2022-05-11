Свидетель Иеговы* из Сочи обвинен в участии в деятельности экстремистской организации

11 мая 2022, 00:45

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Свидетелю Иеговы* из Сочи Данилу Суворову предъявили обвинение в участии в деятельности экстремистской организации, ранее ему вменили статью о вовлечении в деятельность такой организации.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа 2021 года суд поместил под стражу жителя Сочи, подозреваемого в пропаганде вероучения Свидетелей Иеговы* и вербовке в экстремистскую организацию.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, попали под уголовное преследование после решения Верховного суда о запрете их организаций. Им вменяют попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, говорится в материале "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Арестованному в августе 2021 года Свидетелю Иеговы* из Сочи Данилу Суворову предъявлено обвинение по статье об участии в деятельности экстремистской организации, согласно части 2 статьи 282.2 УК, сообщил 10 мая правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Ранее меру пресечения Данилу Суворову избрали в рамках дела по статье о вовлечении в деятельность экстремистской организации (часть 1.1 статьи 282.2 УК). По версии следствия, мужчина, "используя свой авторитет духовного лидера", склонял участвовать в деятельности Свидетелей Иеговы*, информировали правозащитники.

Данил Суворов содержится в Армавире в СИЗО № 2 по Краснодарскому краю, 24 апреля адвокату удалось навестить его в заключении. По словам адвоката, эмоциональное и физическое состояние верующего хорошее, он находится в спецблоке, камера теплая и чистая, питание удовлетворительное. С верующим содержатся еще три человека, отношения с которыми у него доброжелательные, сообщается на сайте, освещающем преследование "Свидетелей Иеговы"* в России.

Периодически Данила Суворова доставляют из армавирского СИЗО в сочинский ИВС для обеспечения его участия в следствии. Дорога занимает более восьми часов, а так как переезды он плохо переносит, то родные передали ему таблетки от укачивания. Данил Суворов рассказал адвокату, что не испытывает какого-либо давления со стороны администрации или следствия, ему регулярно передают посылки и письма, разрешают пользоваться Библией.

По версии следствия, с 10 ноября 2019 года до 30 августа 2020 года Суворов, действуя умышленно, осуществил активные действия, направленные на склонение, вербовку и иное вовлечение лица в деятельность запрещенного экстремистского религиозного объединения Свидетелей Иеговы*. Так следствие трактует мирные беседы Суворова на библейские темы, считают сами верующие.

З0 апреля защита ходатайствовала о прекращении уголовного дела, так как согласно заключению эксперта, с которым были ознакомлены адвокат и подозреваемый, в действиях Данила Суворова нет экстремизма. Также защита подала ходатайство о проведении очной ставки с внедренным агентом, о допросе лингвиста-религиоведа, о запросе в Минюст по Краснодарскому краю о представлении уставов ранее действовавших юридических лиц Свидетелей Иеговы*.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** Минюстом России включен в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иноагента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.