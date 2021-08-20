Следствие отчиталось об аресте Свидетеля Иеговы* в Сочи

20 августа 2021, 21:43

Суд поместил под стражу жителя Сочи, подозреваемого в пропаганде вероучения Свидетелей Иеговы* и вербовке в экстремистскую организацию, сообщило следствие.

25-летний житель Сочи заподозрен в вербовке в экстремистскую организацию.

Сотни Свидетелей Иеговы* в России, в том числе десятки на юге страны, попали под уголовное преследование после решения Верховного суда о запрете их организаций. Им вменяют попытки продолжать деятельность запрещенной судом организации, а верующие считают свои действия реализацией конституционного права исповедовать религию, говорится в материале "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

По данным следствия, подозреваемый является участником местной религиозной организации Свидетели Иеговы*, он "проводил проповедническую деятельность и лекции, демонстрируя экстремистские тексты и брошюры, а также вербуя местного жителя стать участником экстремистской организации, сообщило сегодня управление СКР по Краснодарскому краю.

Подозреваемый помещен под стражу, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Обыски у Свидетелей Иеговы* в Сочи прошли 18 августа по трем адресам. У 25-летнего Данила Суворова изъяли религиозную литературу, гаджеты и книгу известного российского религиоведа, доктора философских наук Сергея Иваненко о деятельности Свидетелей Иеговы*. После обысков верующих допросили, а Данила Суворова арестовали, проинформировало сегодня "Кавказ.Реалии"**.

Житель Сочи использовал свой авторитет "как духовного лидера" и проводил миссионерскую работу – так в Следственном комитете России расценили разговоры Данила Суворова о Библии со знакомым, отметило издание**.

Статья о вербовке лица в деятельность экстремистской организации (часть 1.1. статьи 282.2 УК РФ) предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Комментариев арестованного или его официальных представителей относительно версии следствия "Кавказскому узлу" не поступало.

Как писал "Кавказский узел", в августе суд приговорил Свидетеля Иеговы* Василия Мелешко из станицы Холмской на Кубани к трем годам колонии. Верующему поставили в вину проведение лекций и обсуждение религиозных книг.

Новости о преследовании Свидетелей Иеговы в России* "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

*396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** приведены фрагменты сообщения, созданного и распространенного иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента.