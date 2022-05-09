Похороны Ильи Котенко. Скриншот фотографии, опубликованной в Telegram-канале Котельниковского муниципального района 8 мая, https://t.me/kotelnikovo_34/473

09 мая 2022, 13:37

Уроженец Волгоградской области погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Илья Котенко из станицы Пугачевской погиб на Украине сообщила, администрация Котельниковского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель не менее 29 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", оператор беспилотников Валерий Баймышев погиб в ходе спецоперации на Украине. С ее начала официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Волгоградской области. 

Командир отделения, старший сержант Илья Котенко 30 марта погиб на Украине, сообщила администрация Котельниковского муниципального района.

"Илье было всего 34 года. Был женат, растил сына", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации района от 8 мая. Глава округа Сергей Понкратов выразил соболезнования родным и близким погибшего.

С начала военной операции на Украине власти официально подтвердили гибель не менее 29 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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Примечание:

"Мэрия Буйнакска сообщила о гибели военного на Украине", "Доброволец из Волгограда погиб на Украине", "Власти сообщили о гибели уроженца Ставрополья на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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