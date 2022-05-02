02 мая 2022, 16:44

Администрация Чернышковского района сообщила о гибели военного на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Оператор беспилотников Валерий Баймышев погиб в ходе спецоперации на Украине. С ее начала официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", разведчик-снайпер Юрий Сергиенко погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили в администрации Урюпинского района.

Оператор расчёта роты беспилотных летательных аппаратов Валерий Баймышев  погиб 22 апреля при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине, сообщило сегодня издание V1.

Валерий вырос в районном поселении Чернышковское, после школы поступил в Волгоградский педагогический лицей, а затем отправился на срочную службу в армию. После срочной службы Валерий подписал первый контракт, сообщила ранее районная администрация. 

Баймышеву был 21 год, его похоронили на хуторе Тормосин рядом с могилой прадеда - участника Великой Отечественной войны. "В начале апреля Валерий был представлен к награждению орденом Мужества", - говорится в сообщении на сайте Чернышковского муниципального района Волгоградской области от 27 апреля. 

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военный из Суровикинского района погиб на Украине", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей юга России", "Студент забрал документы из волгоградского вуза после пацифистского пикета".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

02 мая 2022, 18:00

02 мая 2022, 17:44

  • Экономисты назвали риски госрегулирования цен на продукты в Чечне

    Стоимость некоторых продуктов в Чечне, несмотря на рост цен, остается более низкой, чем в Дагестане, но объективных причин для такой разницы нет, указали опрошенные "Кавказским узлом" экономисты. Попытки властей Чечни регулировать цены на продукты приведут к дефициту и завышению цен продавцами, спрогнозировали они.

02 мая 2022, 15:48

  • Жительница Черкесска попросила Путина вернуть маткапитал

    Анжелина Карова из Черкесска пожаловалась президенту России на неисполнение решения суда по делу о хищении маткапитала, хотя после приговора прошло уже более года. Зачастую добиться возврата средств непросто, так как еще во время следствия и суда подсудимые могут переписать имущество на других людей, указал юрист Мухадин Карданов.

02 мая 2022, 14:56

02 мая 2022, 14:50

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи