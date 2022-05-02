Администрация Чернышковского района сообщила о гибели военного на Украине

02 мая 2022, 16:44

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Оператор беспилотников Валерий Баймышев погиб в ходе спецоперации на Украине. С ее начала официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", разведчик-снайпер Юрий Сергиенко погиб в ходе спецоперации на Украине, сообщили в администрации Урюпинского района.

Оператор расчёта роты беспилотных летательных аппаратов Валерий Баймышев погиб 22 апреля при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине, сообщило сегодня издание V1.

Валерий вырос в районном поселении Чернышковское, после школы поступил в Волгоградский педагогический лицей, а затем отправился на срочную службу в армию. После срочной службы Валерий подписал первый контракт, сообщила ранее районная администрация.

Баймышеву был 21 год, его похоронили на хуторе Тормосин рядом с могилой прадеда - участника Великой Отечественной войны. "В начале апреля Валерий был представлен к награждению орденом Мужества", - говорится в сообщении на сайте Чернышковского муниципального района Волгоградской области от 27 апреля.

С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 28 уроженцев Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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