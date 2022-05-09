09 мая 2022, 09:26

Журналистка Мамедова подверглась нападению в Баку

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Вооруженный ножом мужчина напал на азербайджанскую журналистку Айтен Мамедову и потребовал не освещать судебный процесс. Полиция отчиталась о расследовании инцидента.

Инцидент произошел в Бинагадинском районе. Мужчина, зашедший за Айтен Мамедовой в лифт подъезда дома, приставил нож к ее горлу и потребовал не освещать судебное разбирательство. Ранив Мамедову, мужчина скрылся. О каком судебном процессе шла речь, неизвестно, сообщает сегодня Report.

В пресс-службе МВД сообщили, что начато расследование инцидента. Полицейские взяли показания у Айтен Мамедовой в связи с нападением, информирует АПА.

Издание опубликовало фото Айтен Мамедовой, которую в интерьере жилого помещения опрашивают двое мужчин, один из них в полицейской форме. На другом фото, опубликованном изданием, виден небольшой порез на горле женщины.

"Кавказский узел" писал также, что 2 мая депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выразили беспокойство растущим в Азербайджане уровнем насилия, нетерпимости и угрозами в адрес журналистов. ПАСЕ должна призвать правительство Азербайджана соблюдать Европейскую конвенцию по правам человека, заявили они.

Во Всемирном индексе свободы прессы Азербайджан поднялся со 167-го на 154-е место, но остается в числе стран с несвободной прессой, сообщила 3 мая международная неправительственная организация "Репортеры без границ". Относительное улучшение позиции Азербайджана в индексе "Репортеров без границ" не является показателем улучшения свободы прессы в стране, констатировали местные эксперты.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Международные организации осудили насилие над журналистами в Азербайджане", "Правозащитники в Азербайджане призвали власти освободить политзаключенных", "Журналисты возложили на власти Азербайджана ответственность за убийство Хафизли".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 мая 2022, 11:37

09 мая 2022, 10:12

09 мая 2022, 08:53

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