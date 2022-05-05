Власти подтвердили гибель на Украине двух уроженцев Северной Осетии

05 мая 2022, 17:16

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Сергей Меняйло вручил родным 16 погибших в ходе военной операции на Украине уроженцев республики ордена Мужества, в том числе родным старшего лейтенанта Игоря Ковалева и рядового Акопа Казаряна, о гибели которых ранее официально не сообщалось. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 45 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", Александр Гордиенко из станицы Луковской и Георгий Зеленский из станицы Павлодольской погибли на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 43 уроженцев Северной Осетии.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло вручил ордена Мужества родным девяти погибших в ходе спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба главы республики. 4 мая награды были переданы родным уроженцев Моздокского, Кировского и Правобережного районов республики - рядовых Вадима Дубоделова, Акопа Казаряна, ефрейторов Беслана Лукожева и Чермена Мисикова, младших сержантов Маирбека Гулаева, Эдуарда Мильдзихова, старшего сержанта Османа Ибрагимова, сержанта Александра Коваленко, старшего лейтенанта Игоря Ковалева. Награды вручены их вдовам и родителям, говорится в сообщении на сайте администрации от 4 мая.

Сегодня Сергей Меняйло побывал в Пригородном и Алагирском районах и передал награды родным семи уроженцев этих районов. Орденами Мужества (посмертно) награждены рядовой Фидар Бураев, ефрейтор Герман Тедеев, младший сержант Эльбрус Доев, сержанты Артур Качмазов и Рустам Хуриев, капитаны Сергей Висяч и Аслан Дзантиев, говорится в сообщении на сайте главы региона.

Ранее власти не сообщали о гибели Акопа Казаряна и Игоря Ковалева. О гибели Игоря Ковалева ранее писал военный эксперт Олег Марзоев. Игорю Ковалеву было 28 лет, он служил командиром реактивного артиллерийского взвода мотострелковой дивизии. У него осталась жена и маленький ребенок. Ковалев похоронен в станице Змейской Кировского района Северной Осетии говорится в сообщении от 15 марта в Telegram-канале Марзоева. О гибели 26-летнего Акопа Казаряна, уроженца Моздока, 12 марта проинформировал "Спутник-Осетия". На сайтах Кировского района Северной Осетии на 16.49 мск 5 мая нет информации о гибели Игоря Ковалева и Акопа Казаряна.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 45 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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