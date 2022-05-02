02 мая 2022, 12:43

Власти Моздокского района сообщили о гибели земляков на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Александр Гордиенко из станицы Луковской и Георгий Зеленский из станицы Павлодольской погибли на Украине, сообщила администрация Моздокского района. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 43 уроженцев Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", глава Северной Осетии сегодня передал родным погибших на Украине ордена Мужества и пообещал им поддержку от властей республики. С начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 41 уроженца республики.

25-летний Георгий Зеленский погиб на Украине, сообщила администрация Моздокского района. Прощание с ним назначено на сегодня, 2 мая в станице Павлодольской, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации от 1 мая.

Сегодня районные власти сообщили о гибели 29-летнего Александра Гордиенко из станицы Луковской. Панихида состоится в его родном селе 3 мая, говорится в другом сообщении в Telegram-канале местной администрации.

Таким образом, с начала спецоперации на Украине официально подтверждена гибель не менее 43 уроженцев Северной Осетии. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов. 

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил деятельность в России компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Военный из Урюпинского района погиб в ходе спецоперации", "Аналитики указали на дефицит информации о погибших при спецоперации жителей Юга России", "Глава Пригородного района сообщил о гибели земляка на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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