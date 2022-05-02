Суд над Саакашвили начинается в Тбилиси

02 мая 2022, 06:15

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Сегодня, 2 мая, начинается судебный процесс по делу о превышении служебных полномочий бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили по обвинению в разгоне митинга оппозиции в ноябре 2007 года, вторжении в телекомпанию "Имеди" и завладении имуществом Бадри Патаркацишвили.

Как писал "Кавказский узел", 2 ноября 2007 года перед зданием грузинского парламента начался бессрочный митинг объединённой оппозиции, на который собрались около 300 тысяч человек. Первоначально оппозицией выдвигались три основных требования: честные выборы в соответствии с Конституцией, переход к парламентской республике, прекращение нарушений прав человека. Но после того как 7 ноября 2007 года грузинский спецназ дважды жестоко разгонял митингующих, применив слезоточивый газ, водометы, резиновые пули и дубинки, оппозиция выдвинула требование немедленной отставки президента Саакашвили. При разгоне митинга оппозиции пострадали более 500 человек. Власти силой прекратили вещание всех оппозиционных СМИ, в том числе телеканалов "Имеди" и "Кавкасия", а также проправительственной телекомпании "Рустави-2", говорится в биографической справке о Михаиле Саакашвили, подготовленной "Кавказским узлом".

Судебный процесс в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили по делу о события ноября 2007 года запланирован на сегодня, 2 мая. Заседание состоится в Тбилисском городском суде в 11.00 по местному времени (10.00 мск), пишет 1 мая "Интерпрессньюс".

Данных о том, будет ли Саакашвили присутствовать на заседании суда, нет, учитывая состояние его здоровья. По делу в качестве обвиняемых также проходят Вано Мерабишвили, Зураб Адеишвили, Давид Кезерашвили и Гиги Угулава, сообщает "Грузия-онлайн".

Напомним, что 21 февраля Михаил Саакашвили объявил о новой бессрочной голодовке с требованием обеспечить ему надлежащее лечение, однако 10 марта прервал акцию из-за ситуации на Украине. 13 марта он сообщил, что врачи гражданской клиники в Тбилиси обследовали его и подтвердили наличие тяжелых заболеваний. Выступая 20 апреля в суде по делу о незаконном пересечении границы, Саакашвили попросил о помощи врача. Судья обязала пенитенциарную службу оказывать Саакашвили помощь, адекватную его состоянию, но отклонила ходатайство с просьбой допустить к нему врачей. У Саакашвили диагностированы анорексия, непереносимость организмом ряда продуктов и снижение мышечной массы на фоне постстрессовой депрессии, сообщили 27 апреля врачи, наблюдающие за состоянием его здоровья. На следующий день 16 неправительственных организаций обратились к властям Грузии с просьбой обеспечить Саакашвили необходимую медпомощь, в том числе и за границей. В правящей партии "Грузинская мечта" расценили просьбу о зарубежном лечении Саакашвили как "разжигание войны в Грузии".

Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября 2021 года и 1 октября был арестован, так как заочно приговорен на родине к лишению свободы по двум уголовным делам. Из-за ареста политик уже проводил 50-дневную голодовку, говорится в справке "Кавказского узла" "Голодовка Саакашвили: что известно о его состоянии".

Подробнее о предъявленных Михаилу Саакашвили обвинениях можно узнать из биографической справки, подготовленной "Кавказским узлом". О том, чего следовало опасаться Саакашвили при возвращении на родину, говорилось в справке "Кавказского узла" "Грозит ли Саакашвили тюрьма после возвращения в Грузию?", новости о событиях вокруг суда над политиком публикуются на странице "Саакашвили под судом".

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