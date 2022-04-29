Рабочий пострадал при взрыве мины в Азербайджане

29 апреля 2022, 14:51

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Работник строительной компании Парвин Салахов получил тяжелые травмы при взрыве мины в селе Лачинского района, сообщила прокуратура.

Как писал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. Так, 22 апреля получил тяжелые травмы при взрыве противопехотной мины в селе Губадлинского района строитель дороги Бейбала Насибов, врачи ампутировали ему ногу. 9 апреля при подрыве на мине был ранен пастух в Геранбойском районе.

Рабочий стройкомпании Парвин Салахов, 1992 года рождения, получил сегодня тяжелые ранения при взрыве противопехотной мины в селе Сафиян Лачинского района, сообщила районная прокуратура. По данным ведомства, мужчина подорвался на мине во время ремонтно-строительных работ, информирует АПА.

В Лачинской районной прокуратуре проводится расследование, уточняет haqqin.az.

Напомним, 14 февраля Минобороны Азербайджана заявило, что 13 тысяч гектаров земель очищены от мин и снарядов на территориях, где осенью 2020 года шли боевые действия. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

10 ноября 2020 года, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время боевых действий. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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