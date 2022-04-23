Житель Азербайджана после подрыва на мине лишился ноги

23 апреля 2022, 18:14

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Бейбале Насибову, подорвавшемуся на противопехотной мине в селе Теймур Мюсканлы Губадлинского района Азербайджана, врачи ампутировали ногу.

Как писал "Кавказский узел", при взрывах мин на территориях, перешедших под контроль Азербайджана после карабахской войны 2020 года, регулярно гибнут и получают травмы люди. 22 апреля Бейбала Насибов получил тяжелые травмы при взрыве противопехотной мины в селе Губадлинского района.

14 февраля Минобороны Азербайджана заявило, что 13 тысяч гектаров земель очищены от мин и снарядов после осенней войны 2020 года на территориях, где шли боевые действия. Разминирование территорий после боевых действий в Нагорном Карабахе может затянуться на годы, очистка мест военных действий от боеприпасов – долгий и сложный процесс, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" военные аналитики.

Подорвавшемуся на противопехотной мине 22 апреля в селе Теймур Мюсканлы Губадлинского района 29-летнему жителю Товузского района Бейбале Насибову ампутировали ногу, сообщило сегодня агентство Report.

После подрыва на мине мужчина попал в одну из больниц Гянджи. По словам врачей, пациенту ампутировали левую ногу, он находится в сознании, его состояние оценивается как средней тяжести. Бейбал Насибов работал на строительстве автомобильной дороги в Губадлы.

10 ноября 2020 года, после 44-дневной войны в Нагорном Карабахе, вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Баку получил контроль над территориями, занятыми во время боевых действий. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе.

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