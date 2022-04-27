Суд оставил в силе арест волгоградской активистки Заболотневой

27 апреля 2022, 18:59

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Волгоградский областной суд сегодня признал законным арест активистки Галины Заболотневой по делу о неповиновении полиции. Суд не принял во внимание доказательства с видеозаписи, рассказала активистка.



Как писал "Кавказский узел", 26 февраля полицейские задержали Галину Заболотневу и Владимира Тельпука, которые проводили пацифистские пикеты в Волгограде, на них были составлены протоколы по статье о неповиновении сотруднику полиции. Суд признал Тельпука и Заболотневу виновными и назначил им административный арест на трое и на двое суток соответственно. Галина Заболотнева, которая была задержана на антивоенном пикете, назвала административное дело в отношении себя сфабрикованным. Она провела двое суток в изоляторе временного содержания по обвинению в неповиновении требованиям сотрудников правоохранительных органов и сообщила, что в заключении у нее резко ухудшилось самочувствие. 13 апреля Волгоградский облсуд оставил в силе решение об аресте активиста Владимира Тельпука за неподчинение полицейскому на пацифистском пикете. Судья не учел, что в деле нет доказательств вины, предположил сам Тельпук.

Галина Заболотнева самостоятельно представляла свои интересы в суде. "Апелляционную жалобу я сама составляла. Указала, что судья допустила процессуальные нарушения. Я просила суд истребовать в полиции видео камеры "Дозор", которое они (полицейские) не предоставили. Они (полиция) представили в качестве доказательства моей вины видео с камеры "Безопасный город", где ничего не слышно и не видно, в частности не слышно, чтобы я отказалась давать паспорт. Там даже нет того, чтобы ко мне подходил полицейский. Я там вообще за деревом стою. Судья вынесла решение, основанное на доказательствах ненадлежащего качества, отказала мне в истребовании видео с камеры "Дозор". (Полиции) дали возможность предоставить все доказательства, которые они сочли нужными, а мне отказали. На моем телефоне было видео, где полицейский меня задерживает и называет причину моего задержания. Я написала в жалобе , что у полиции нет доказательств моей вины, а также указала на нарушения при составлении протокола", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Заболотневой, со стороны обвинения в суде присутствовала сотрудница полиции, которая заявила, что Заболотнева отказалась предоставить документы. При допросе сотруница полиции пояснила, что видео с камеры "Дозор" (камеры, которые полицейские носят при себе - Прим. "Кавказского узла") уже уничтожено.

Суд сегодня приобщил к материалам дела видео с телефона Заболотневой, сообщила активистка. "Судья его посмотрел, там сотрудник полиции назвал причину моего задержания — проведение несогласованного публичного мероприятия в виде одиночного пикета, там же я ему сказала, что одиночный пикет не требует согласования. Сотрудник полиции четко назвал, почему меня задерживает, как я оказалась в РОВД по другой статье?" - поинтересовалась Заболотнева.

Однако суд не принял ее доводы во внимание, а на решение по делу судье потребовалось несколько минут, рассказала Заболотнева. По ее словам, судья даже не выходил из зала заседаний. "В зале (суда) нет компьютера, но с того момента как я вышла из зала и до того как мне зачитали решение, прошло три минуты", - указала она. Заболотнева сообщила, что намерена обжаловать решение суда.

Заболотнева также отметила, что после окончания срока ареста повышенное давление "160 на 100" у нее было около 10 дней.

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Материалы о случаях преследования активистов в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

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