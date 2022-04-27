Прекращено преследование Беньяша по делу о дискредитации российских военных

27 апреля 2022, 15:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ленинский районный суд Краснодара в связи с отсутствием состава правонарушения прекратил административное дело в отношении адвоката Михаила Беньяша по статье о дискредитации российских военных. Решение суда связано с допущенными при составлении протокола и проведении экспертизы нарушениями, пояснил Беньяш.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции составили протокол по статье о дискредитации Вооруженных сил России на краснодарского адвоката Михаила Беньяша, который принял участие в съемках пацифистского видеоролика.

Суд прекратил дело в отношении Михаила Беньяша, сообщил сегодня сам адвокат. "Дело прекращено за отсутствием состава правонарушения, ибо бредовое", - написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Дело прекращено из-за нарушений в материалах, пояснил Беньяш. "В протоколе об административном правонарушении не было описано само событие. Соответственно, оно должно было подтверждаться иными доказательствами: протоколом осмотра интернет-страницы, CD-диском с записью видеоролика и справкой лингвистического исследования. Так вот, протокола осмотра страницы в деле вообще не было, как и CD-диска. А лингвистическое исследование было в форме незаверенной ксерокопии – без предупреждения специалиста об административной ответственности", - привел слова адвоката Telegram-канал "Адвокатская улица".

По словам Беньяша, исследование было проведено "с нарушением методики", так как эксперт изучил лишь отдельные фрагменты его выступления. "Я заявил ходатайство об исключении доказательств, оно было удовлетворено – что и привело к такому решению суда. Конечно, правоохранители будут упорствовать; конечно, подадут жалобу, сомнений нет", - приводятся слова Беньяша в сообщении.

На сайте Ленинского районного суда Краснодара информация в разделе "Судебное делопроизводство" на 14.56 мск недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на сайте.

Напомним, что 12 росгвардейцев оспорили в Прикубанском райсуде Краснодара решение краевого управления Росгвардии об их увольнении после отказа участвовать в спецоперации на Украине. Юристы назвали обоснованным отказ росгвардейцев от участия в действиях за пределами России. Интересы уволенных сотрудников Росгвардии в суде представлял краснодарский адвокат Михаил Беньяш, он обжаловал определение о передаче дела из Прикубанского районного суда Краснодара в краевой суд.

"Кавказский узел" также писал, что после появления в административном законодательстве статьи о дискредитации российской армии, суды регулярно выносят постановления о штрафах в отношении кубанских активистов. Так, 26 апреля стало известно, что суд в Сочи оштрафовал местного активиста Вячеслава Чистосердова на 30 тысяч рублей из-за того, что он распространил листовки с осуждением спецоперации на Украине. Чистосердов не согласился со штрафом и подает апелляцию в вышестоящий суд. Жители Кубани регулярно выходят на акции протеста против спецоперации на Украине, после чего многие их участники привлекаются к ответственности, в том числе и по статьям о дискредитации российской армии.

22 апреля краснодарец Евгений Буханцев был признан виновным в дискредитации российской армии и оштрафован на 15 тысяч рублей. 23 апреля стало известно что Мария Исмайлова из Краснодарского края оштрафована на 35 тысяч рублей за текст на плакате, который признан дискредитирующим действия российской армии. В ходатайстве о проведении лингвистической экспертизы ей отказано.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.