Глава отдела ГИБДД на Кубани обвинен во взяточничестве

27 апреля 2022, 08:59

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Начальник отдела ГИБДД по Староминскому району получал взятки от предпринимателей, своих подчиненных и от водителей, а также необоснованно составил два постановления на местного жителя. Дело против полицейского направлено в суд, сообщили следователи.

По версии следствия, с 2019 по 2021 год начальник отдела ГИБДД по Староминскому району систематически получал от предпринимателей взятки, а в обмен не принимал мер на правонарушения с их стороны, а также способствовал беспрепятственному проезду их грузовых машин по территории района.

"В общей сумме обвиняемый получил 335 тысяч рублей. Кроме того, в октябре 2021 года обвиняемый, находясь в служебном кабинете, получил от двух инспекторов ОДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Староминскому району 5 тысяч рублей за общее покровительство и попустительство по службе", – сообщило вечером 26 апреля на своем сайте следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Кроме того, начальник райотдела ГИБДД получил от водителей грузовиков, совершивших выезд на встречную полосу, пять и 10 тысяч рублей, соответственно. В обмен одному из них он выписал штраф вместо лишения прав, а другого увел от административной ответственности. В ноябре 2020 года полицейский из иной личной заинтересованности вынес два необоснованных постановления против местного жителя, считают следователи.

Силовик уволен из полиции, на время следствия он был помещен под домашний арест, под которым находится до сих пор. Он обвинен по части 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотреблении должностными полномочиями" и части 1 статьи 291.2 УК РФ " Мелкое взяточничество". "Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", – отметило ведомство.

На 08.10 мск 27 апреля на сайте управления МВД по Краснодарскому краю нет комментариев относительно сообщения краевого следственного управления СКР о передаче в суд дела против начальника отдела ГИБДД по Староминскому району.

Часть 1 статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" предусматривает до четырех лет лишения свободы. Часть 1 статьи 291.2 УК РФ "Взятка" предусматривает до одного года лишения свободы.

"Кавказский узел" также писал, что 27 марта замначальника отдела полиции в Сочи был задержан за взятку. По версии следствия, подполковник за деньги помогал решить проблемы с аттестацией полицейских в Сочи и их назначения на различные должности.

Также 10 сентября 2021 гоад стало известно об аресте замначальника информационного центра главка МВД по Кубани, который, по версии следствия, предложил родственникам подозреваемых по делу о наркотиках передать через него взятку в 40 млн рублей.

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