21 апреля 2022, 17:12

Житель Дагестана приговорен к 12 годам по делу о терроризме

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Магомеда Рамазанова виновным в подготовке взрывов и нападений на силовиков в Махачкале и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в Дагестане были задержаны четыре предполагаемых члена ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", они были заподозрены в подготовке взрыва и нападения на силовиков. У них нашли оружие, взрывное устройство и боеприпасы, а в мобильных телефонах - переписку с координаторами из-за рубежа. 28 декабря 2020 года суд постановил  заключить под стражу на два месяца четырех задержанных.

Житель Дагестана Магомед Рамазанов обвинялся в участии в деятельности террористической организации, организации незаконного вооруженного формирования и террористического сообщества, подготовке к совершению теракта, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда. 

По версии следствия и суда, 20 декабря Магомед Рамазанов принес присягу руководителю "Исламского государства"*, записав видеообращение на мобильный телефон. 25 декабря 2020 года Рамазанов вместе тремя участниками созданного им незаконного вооруженного формирования  приобрели  огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, ножи, которые хранили в схронах в селе Агачаул  и в  Махачкале.  Также они  разработали план совершения взрывов 31 декабря 2020 года в Махачкале, засняли на фото и видео  подходы к административным зданиям, изготовили карты-схемы  указав объекты, которые предполагалось взорвать, пути отхода, осуществить задуманное помещало задержание, указано в сообщении в Telegram-канале суда.

Рамазанов признан виновным, он приговорен к  12 годам лишения свободы  в колонии строгого режима и штрафу в 350 000 рублей. сообщила пресс-служба суда.

Дата вынесения приговора в сообщении не указана. Раздел "Судебное делопроизводство" на сайте Южного окружного военного суда на 16.44 мск недоступен. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится на сайте суда.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также опубликован материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

**  21 марта Тверской суд Москвы принял решение о запрете в России деятельности компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Жителей Дагестана возмутило признание земляка в телефонном терроризме", "Генпрокуратура пренебрегла доказательствами ведения профучета в Дагестане", "Жители пяти регионов юга России задержаны по делу о финансировании терроризма".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

21 апреля 2022, 17:29

21 апреля 2022, 16:17

21 апреля 2022, 15:22

21 апреля 2022, 14:58

21 апреля 2022, 14:54

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи