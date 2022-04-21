Житель Дагестана приговорен к 12 годам по делу о терроризме

21 апреля 2022, 17:12

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Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Магомеда Рамазанова виновным в подготовке взрывов и нападений на силовиков в Махачкале и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в Дагестане были задержаны четыре предполагаемых члена ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", они были заподозрены в подготовке взрыва и нападения на силовиков. У них нашли оружие, взрывное устройство и боеприпасы, а в мобильных телефонах - переписку с координаторами из-за рубежа. 28 декабря 2020 года суд постановил заключить под стражу на два месяца четырех задержанных.

Житель Дагестана Магомед Рамазанов обвинялся в участии в деятельности террористической организации, организации незаконного вооруженного формирования и террористического сообщества, подготовке к совершению теракта, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.