21 апреля 2022, 17:12
Житель Дагестана приговорен к 12 годам по делу о терроризме
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Суд в Ростове-на-Дону признал жителя Дагестана Магомеда Рамазанова виновным в подготовке взрывов и нападений на силовиков в Махачкале и приговорил к 12 годам лишения свободы.
Как писал "Кавказский узел", 25 декабря в Дагестане были задержаны четыре предполагаемых члена ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", они были заподозрены в подготовке взрыва и нападения на силовиков. У них нашли оружие, взрывное устройство и боеприпасы, а в мобильных телефонах - переписку с координаторами из-за рубежа. 28 декабря 2020 года суд постановил заключить под стражу на два месяца четырех задержанных.
Житель Дагестана Магомед Рамазанов обвинялся в участии в деятельности террористической организации, организации незаконного вооруженного формирования и террористического сообщества, подготовке к совершению теракта, сообщила сегодня пресс-служба Южного окружного военного суда.
Рамазанов признан виновным, он приговорен к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 350 000 рублей. сообщила пресс-служба суда.
Дата вынесения приговора в сообщении не указана. Раздел "Судебное делопроизводство" на сайте Южного окружного военного суда на 16.44 мск недоступен. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится на сайте суда.
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* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.
** 21 марта Тверской су
Автор: "Кавказский узел"