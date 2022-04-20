20 апреля 2022, 21:26
Угроза минирования зданий в Кисловодске оказалась ложной
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Анонимные сообщения о минировании санатория, торгового центра и горсуда в Кисловодске не подтвердились, сообщил глава города Евгений Моисеев.
Как писал "Кавказский узел", сегодня сообщалось об эвакуации людей из санатория "Долина нарзанов", торгового центра "Кристалл", городского суда в Кисловодске в связи с поступившими анонимными сообщениями о минировании.
О том, что угроза минирования зданий в Кисловодске оказалась ложной, Евгений Моисеев, сообщил в своем Telegram-канале.
"Все сообщения о минировании в Кисловодске оказались ложными", - написал Моисеев.
По его словам, из зданий была проведена эвакуация, специалисты проверили каждый объект. " Угрозы для наших жителей и гостей нет. Все учреждения вернулись к работе", - отметил глава города.
Напомним, 11 апреля Кисловодск также подвергся атаке "телефонных террористов". Тогда поступили сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда. Сообщения оказались ложными.
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Автор: "Кавказский узел"