20 апреля 2022, 21:26

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Анонимные сообщения о минировании санатория, торгового центра и горсуда в Кисловодске не подтвердились, сообщил глава города Евгений Моисеев.

Как писал "Кавказский узел", сегодня сообщалось об эвакуации людей из санатория "Долина нарзанов", торгового центра "Кристалл", городского суда в Кисловодске в связи с поступившими анонимными сообщениями о минировании.

О том, что угроза минирования зданий в Кисловодске оказалась ложной, Евгений Моисеев, сообщил в своем Telegram-канале.

"Все сообщения о минировании в Кисловодске оказались ложными", - написал Моисеев.

По его словам, из зданий была проведена эвакуация, специалисты проверили каждый объект. " Угрозы для наших жителей и гостей нет. Все учреждения вернулись к работе", - отметил глава города.

Напомним, 11 апреля Кисловодск также подвергся атаке "телефонных террористов". Тогда поступили сообщения о минировании санатория "Москва", театра-музея "Благодать" и городского суда. Сообщения оказались ложными.