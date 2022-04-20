Ставропольский городской суд. Фото: официальный сайт https://sud-stavropol.ru

20 апреля 2022, 14:08

Эвакуация проводится в суде и еще двух зданиях в Кисловодске после сообщений о бомбах

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Анонимные сообщения о минировании поступили сегодня в городской суд, торговый центр и санаторий в Кисловодске, проводится эвакуация посетителей и сотрудников, сообщили в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", 11 апреля люди были эвакуированы из санатория, горсуда и театра в Кисловодске после сообщений о бомбах. Ранее, 28 марта, после сообщений о минировании эвакуация прошла в трех торговых центрах, железнодорожном вокзале, кинотеатре и рынке в Ставрополе, а также в трех торговых центрах в Пятигорске. Сообщения оказались ложными.

"Снова поступили анонимные сообщения о минировании важных городских объектов: санатория "Долина нарзанов", торгового центра "Кристалл", городского суда", - сказал глава Кисловодска Евгений Моисеев.

По его словам, проводится эвакуация персонала и посетителей, работают кинологи. "Жизни наших жителей и гостей ничего не угрожает. В данный момент ведется проверка объектов", - процитировал Моисеева "Интерфакс" в 13.43 мск.

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* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"В 12 судов Волгоградской области поступили сообщения о минировании", "Сообщение о бомбе сорвало работу мэрии Астрахани", "Сообщения о минировании в Астраханской области не подтвердились".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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