Защита указала на нарушения в деле Валерия Карданова

12 апреля 2022, 11:21

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С момента вынесения приговора бывшему руководителю ОАО "Роснефть-КБТК" Валерию Карданову прошло уже два месяца, а суд до сих пор не представил защите протокол судебного заседания, заявил адвокат Алаудин Мусаев. Инициативная группа подала уведомление о проведении митинга в поддержку Карданова.

Как писал "Кавказский узел", приговор Карданову Нальчикский горсуд вынес 15 февраля. Он был оправдан по обвинению в хищении 45 миллионов рублей и было снято обвинение в подделке документов и хищении имущественного комплекса базы отдыха "Баксан". Однако Карданова признали виновным в превышении полномочий при продаже базы отдыха "Баксан", и суд назначил ему четыре года колонии. Обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями Карданову не предъявлялось, и он от этого обвинения не защищался, что нарушило его право на защиту, заявили адвокаты. Также защита сочла приговор и задержание Карданова незаконными, неправосудными и подлежащими отмене. Она направила в Верховный суд Кабардино-Балкарии апелляционную жалобу на приговор и отдельную жалобу подала на изменение меры пресечения и взятие Карданова под стражу в зале суда.

По версии следствия, Валерий Карданов, возглавляя Кабардино-Балкарскую топливную компанию "Роснефть", перевел на счета подконтрольных ему фирм-однодневок 45 миллионов рублей, а незадолго до увольнения оформил фиктивный договор купли-продажи базы отдыха "Баксан". Обвинения были предъявлены по статьям о мошенничестве, присвоении имущества и подделке документов, однако впоследствии последнее обвинение было снято в связи с истечением срока давности. Своей вины Карданов не признает. Документов, подтверждающих его вину, в деле нет, утверждает защита. Подробности об этом деле можно узнать из подготовленной "Кавказским узлом" справки "Дело Карданова: нефть и власть в Кабардино-Балкарии".

Адвокат Алаудин Мусаев рассказал, что за делом Карданова внимательно следила общественность Кабардино-Балкарии. "Еще в самом начале уголовного преследования Карданова обращение в его поддержку подписали около двадцати тысяч человек, в числе которых было много известных и уважаемых людей республики. Такая поддержка – редкость, и мы надеялись, что суд объективно разберется в уголовном деле и вынесет справедливый приговор. Однако приговор не оправдал наши ожидания", – заявил адвокат.

По его мнению, предъявленное Карданову обвинение оказалось несостоятельным. "Много месяцев мы опровергали в суде одно обвинение, а судья сама предъявила Карданову новое обвинение и сама же его по этому обвинению осудила. Надо сказать, что это новое обвинение даже менее убедительно, чем то, что ему предъявлялось изначально, и мы это легко доказали бы, но судья нам такой возможности не предоставила. Обвинение было выдвинуто, когда судья находилась в совещательной комнате", – утверждает адвокат.

Он считает, что общественность возмутил приговор, "а еще больше то, что Валерия Карданова прямо в зале суда заключили под стражу как опасного преступника".

Алаудин Мусаев сообщил, что прошло уже два месяца с момента вынесения приговора Карданову, а суд по сей день не предоставил защите возможность ознакомления с протоколом судебного заседания, хотя протокол должен был быть изготовлен в течение трех дней с момента провозглашения решения. Кроме того, защита сразу же обжаловала заключение Валерия Карданова под стражу, однако суд вернул жалобу, указав на то, что обжалование меры пресечения отдельно от приговора невозможно.

"Мы привели в своей жалобе конкретные примеры из судебной практики, в том числе решение Верховного суда КБР, которым мера пресечения, избранная судом при постановлении приговора, была изменена на более мягкую задолго до рассмотрения апелляционных жалоб на сам приговор, однако суд все это проигнорировал", – заявил Мусаев.

По его словам, после взятия Карданова под стражу вместо 14 дней его полтора месяца содержали в карантинном помещении, где в четырехместной камере находятся девять человек.

Адвокат предположил, что "оппоненты Карданова и его защиты понимают, что приговор будет отменен, и тянут время, чтобы срок по приговору он отбыл в СИЗО".

Тем временем инициативная группа жителей Кабардино-Балкарии подала уведомление в администрацию Нальчика о проведении митинга в поддержку Валерия Карданова. Митинг анонсирован на площади Абхазии в Нальчике с участием тысячи человек, следует из уведомления, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

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