Кварчия и Шамба объяснили позицию Абхазии к вхождению в состав России

31 марта 2022, 08:00

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У Абхазии в отличие от Южной Осетии нет планов по вступлению в состав России, а вопрос о независимости республики четко определен в конституции страны, заявили спикер абхазского парламента Валерий Кварчия и секретарь Совета безопасности Сергей Шамба.

Как информировал "Кавказский узел", Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии 26 августа 2008 года. Этому предшествовал конфликт Грузии и Южной Осетии, в который вмешалась Россия. 30 марта президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в преддверии выборов главы республики, назначенных на 10 апреля, заявил, что Южная Осетия в ближайшее время предпримет юридические шаги для вступления в состав России.

Военные действия начались в ночь с 7 на 8 августа 2008 года массированным обстрелом Цхинвала грузинской артиллерией и ответными действиями частей российских вооруженных сил, располагавшихся на территории и вблизи границ Южной Осетии. Боевые действия продолжались пять дней. 26 августа 2008 год президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Абхазии и Южной Осетии, а парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, говорится в материале "Пятидневная война (8-12 августа 2008 года)", размещенном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

В Абхазии нет политических партий и политиков, которые бы ставили вопрос о вхождении республики в состав России, заявил секретарь Совета безопасности республики Сергей Шамба.

"Мы уважаем выбор Южной Осетии. Но у нас совсем другая история <...> И законодательно наша Конституция не позволяет этого сделать", - цитирует слова Шамбы РИА "Новости".

Статьей 1 Конституции Абхазии определено, что республика является суверенным, демократическим, правовым государством, исторически утвердившимся по праву народа на свободное самоопределение. В статье 83 закреплено положение о том, что Конституция республики не может быть изменена или пересмотрена, если ее поправки или пересмотр предусматривают упразднение или ограничение прав и свобод человека и гражданина; ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Абхазии; направлены против принципа народовластия, разделения властей или на изменение государственной формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а также статуса государственного языка республики, следует из текста Конституции Абхазии, опубликованном на сайте президента республики.

Конституция Абхазии не может быть изменена, в том числе если речь идет о ликвидации независимости республики, подчеркнул спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия.

"Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством <...> Россия - наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет", - приводит слова Кварчии "Интерфакс".

В случае с Южной Осетией "речь идет о воссоединении единого осетинского народа", пояснил он.

26 мая 2016 года на заседании политсовета при президенте Южной Осетии тогдашний глава республики Леонид Тибилов и Анатолий Бибилов, занимавший пост спикера парламента, подписали совместное заявление, в котором признали целесообразным провести референдум о присоединении к России после президентских выборов 2017 года. 12 апреля 2017 года, после своей победы на выборах президента, Анатолий Бибилов заявил об отсутствии в Южной Осетии безусловной поддержки присоединения к России. При этом премьер-министр Абхазии Артур Миквабия 10 июня 2016 года заявил, что республика намерена быть независимой и не будет пытаться присоединиться к России.

Россия предпочитает строить отношения с Абхазией и Южной Осетией как с независимыми государствами, несмотря на заявления югоосетинских политиков о желании присоединения, заявили опрошенные "Кавказским узлом" российские политологи в августе 2018 года. По их мнению, в отличие от Крыма, Абхазия и Южная Осетия воспринимаются российскими элитами как чужая территория. Спустя 10 лет после признания независимости Абхазии некоторые из опрошенных "Кавказским узлом" жителей заявили, что желают вхождения республики в состав России, другие хотят сохранить независимость.