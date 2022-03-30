Отставание республик Северного Кавказа по уровню зарплат привлекло внимание экономистов

30 марта 2022, 07:16

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При расчете уровня жизни в регионах России, особенно на юге, необходимо учитывать также теневые доходы, иначе реальная картина не будет отражена, отметил Сергей Хестанов, комментируя рейтинг малых и средних городов России по зарплатам в 2021 году. Стоимость потребительской корзины в разных регионах отличается, это и могло повлиять на попадание республик СКФО в аутсайдеры рейтинга, считает Сергей Жаворонков. При высоких бюджетных доходах на душу населения в федеральном округе Чечня остается бедным регионом, но не сильно выделяется на фоне соседей, заявила Наталья Зубаревич.

Как писал «Кавказский узел», аутсайдерами рейтинга малых и средних городов России по зарплатам в 2021 году стали северо-кавказские республики. На последнем, 80-м месте - Чечня со средней зарплатой в малых и средних городах 23,9 тысячи руб., в соотношении 1,43 уровня зарплаты к стоимости товаров и услуг. Среди регионов Юга России наибольшую среднюю зарплату получают жители малых и средних городов Астраханской области (28-е место) - 37,3 тысячи рублей. При этом отношение уровня зарплаты к стоимости набора товаров и услуг составляет 2,41.

Экономическая статистика является не самой достоверной, поскольку в России высока доля теневых заработков, исключение которых делает подобные официальные исследования нерепрезентативными, заявил 29 марта корреспонденту «Кавказского узла» доцент РАНХиГС, экономист Сергей Хестанов.

«Росстат некоторые показатели мерит достаточно объективно, а все, что касается доходов населения - с учетом того, что, особенно на юге, теневая занятость высока. Она не учитывается. Методики, позволяющие это учесть, сложны, требуют больших полевых исследований. Я бы осторожно относился к такого типа данным. В те годы, когда я бывал на Северном Кавказе, у меня сложилось впечатление, что в Чечне живется достаточно зажиточно. На роль самого бедного субъекта никак не тянет», - отметил Хестанов.

По его мнению, и расчет стоимости товаров и услуг, с которым соотносятся доходы, также является предметом дискуссий среди экспертов. «Составляется потребительская корзина. Это предмет яростных дискуссий - ее можно по-разному составить. Традиционное прегрешение российских специалистов по статистике в том, что они сознательно составляют потребкорзину из весьма недорогих товаров. Учитываются некоторые товары, которые стоят дешево, но на практике пользуются малым спросом, и создается иллюзия вполне хорошего благосостояния. Этим грешат все статорганы. Несколько лет назад даже в США статорганы учитывали [в потребкорзине] флешку емкостью 1 гигабайт. Сейчас этого маловато и, соответственно, такой емкости флешки дешевеют. Заодно и инфляция снижается, тоже хорошо», - считает Хестанов.

При этом эксперт отметил, что определенная польза есть и от подобных замеров. «В России традиционно не очень хорошо собирается региональная статистика. Для того, чтобы ее собирать достоверно, нужны большие полевые исследования, нужен штат сотрудников, которые будут ходить по магазинам, собирать цены. Штаты в регионах маленькие, заниматься этим серьезно они не могут, их наблюдения носят фрагментарный характер. Для чего подобные вещи годятся - и то с оговорками – для отслеживания изменения в динамике. Но Росстат периодически меняет методику исследования, и когда это происходит - возникает разрыв. Если не наработается хотя бы годовая статистика после разрыва - нельзя нормально сравнивать «до» и «после». Если хотя бы характер искажения не меняется, то изменение во времени позволяет делать какие-то выводы», - заключил Сергей Хестанов.

Чечня могла оказаться в аутсайдерах рейтинга из-за разрыва текущих цен на потребительскую корзину в разных регионах, считает старший научный сотрудник Лаборатории институциональных проблем Института экономической политики Гайдара, кандидат экономических наук Сергей Жаворонков.

«Это весьма правдоподобно. Да, по сравнению с условной Ингушетией Чечня вроде бы выглядит более симпатично по валовому региональному продукту на душу населения. Но дороговизна – это то, что вполне может компенсировать это в обратную сторону. В России есть более бедные и проблемные регионы вроде республики Тывы, но по Кавказу это похоже на правду», - сказал Жаворонков корреспонденту «Кавказского узла».

Результаты рейтинга могут также зависеть и от методологии, указал эксперт. «Каждый рейтинг имеет свои ограничения, и здесь они понятны. Когда вы пытаетесь использовать не абсолютные показатели, а показатели, связанные с ценами, это как известный в экономике спор, как лучше оценивать ВВП - в текущих ценах (current price) или по паритету покупательной способности. Здесь примерно такая же альтернатива», - отметил собеседник.

Эксперт считает логичным сделанный на основе этого рейтинга вывод, что местные власти в Чечне не могут обеспечить уровень жизнь в небольших городах даже на уровне соседних регионов. «Вполне можно сделать такой вывод», - заключил Сергей Жаворонков.

Стоимость фиксированного набора товаров и услуг в России проводится только по регионам, в связи с чем рейтинг по городам вызывает вопросы, считает доктор географических наук, директор региональной программы Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич.

«Рейтинг мне непонятен. Не надо считать зарплату в рублях, есть стоимость жизни. [В России] нет стоимости фиксированного набора товаров и услуг по городам, есть только по регионам. Чечня - бедный регион», - заявила она корреспонденту «Кавказского узла», отметив при этом, что Чечня ничем особенным не выделяется на общем фоне регионов Юга России по обсуждаемым показателям.

«Объем трансфертов в Чечне - около 100 млрд руб. Бюджетные доходы в Чечне в расчете на душу населения самые высокие в СКФО, но они не дотягивают до среднероссийского уровня», - заключила Зубаревич.

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