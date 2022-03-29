Суд арестовал Свидетеля Иеговы* из Майкопа

29 марта 2022, 06:20

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Майкопа Николая Сапарова, он арестован на два месяца.

"Кавказский узел" писал, что Минюст в апреле 2017 года добился ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц никак не затронет право отдельных верующих исповедовать религию, но на практике оно обернулась волной уголовных дел в отношении сотен Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* на юге России, указано в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Уголовное дело возбуждено в отношении Свидетеля Иеговы* из Майкопа Николая Сапарова. Он был задержан в аэропорту Минеральных Вод, после чего Майкопский городской суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, пишет 28 марта "ОВД-Инфо"**.

В доме Сапарова был проведен обыск, в ходе которого были изъяты электронные устройства. По какой статье ему предъявлено обвинение - не уточняется.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что в апреле 2021 года был задержан житель Майкопа, который утвердил 19 лет назад местную религиозную организацию Свидетелей Иеговы*. Он подозревается в организации деятельности экстремистской организации (часть 1 статьи 282.2 УК России).

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** приведен фрагмент сообщения, созданного и распространенного иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.