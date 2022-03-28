Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели три пикета в Махачкале

28 марта 2022, 16:40

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Журналисты "Черновика" и "Нового дела" на одиночных пикетах в Махачкале призвали прекратить уголовное дело Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские журналисты регулярно проводят в центре Махачкалы одиночные пикеты в поддержку арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. В частности, такие пикеты проходили 21, 14 и 7 марта, а также 28 февраля. Журналист "Нового дела" Идрис Юсупов периодически проводит там же одиночные пикеты с требованием освободить политзаключенных.

Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев обвинены в финансировании терроризма. Следователи считают, что они собрали для террористов 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Гаджиев настаивает на своей невиновности, а его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. Процесс по делу Гаджиева проходит в Ростове-на-Дону, 10 февраля свидетели обвинения в суде отказались от своих показаний.

Сегодня учредитель "Черновика" Магди Камалов и заместитель главного редактора издания Магомед Магомедов провели в центре Махачкалы одиночные пикеты. Магди Камалов вышел на пикет с плакатом «Свободу журналистике!», а Магомед Магомедов - с плакатом «Свободу Абдулмумину Гаджиеву!», сообщает "Черновик".

"Позицию издания об уголовном деле в отношении Гаджиева редакция, в том числе через пикеты, транслирует с момента заключения Гаджиева под стражу. Издание до сих пор считает дело сфальсифицированным, позицию мы объясняли в большом количестве материалов. Прокуратура не предоставила в суде ни одного доказательства вины журналиста", - пояснило издание.

Третий одиночный пикет провёл журналист газеты «Новое дело» Идрис Юсупов. Он держал плакат с призывом к властям освободить политзаключённых, следует из публикации.

Напомним, дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, указали в июне 2019 года участники онлайн-дискуссии на "Кавказском узле". Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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