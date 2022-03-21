Коллеги Абдулмумина Гаджиева провели два пикета в Махачкале

21 марта 2022, 21:15

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов и журналист "Нового дела" Идрис Юсупов вышли сегодня на одиночные пикеты в Махачкале с требованием прекратить уголовное дело Абдулмумина Гаджиева и освободить политзаключенных.

Как писал "Кавказский узел", в центре Махачкалы периодически проходят одиночные пикеты в защиту арестованного журналиста "Черновика" Абдулмумина Гаджиева. Последний раз такие акции состоялись 14 марта.

Абдулмумин Гаджиев обвинен по делу о финансировании терроризма. Следователи считают, что журналист и его сообщники собрали для террористов под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам 68 миллионов рублей и 200 тысяч долларов. Гаджиев настаивает на своей невиновности. Его коллеги считают преследование журналиста давлением на него. Процесс по делу Гаджиева проходит в Ростове-на-Дону. На заседании 10 февраля свидетели обвинения отказались от показаний.

Два одиночных пикета прошли сегодня в центре Махачкалы рядом с комплексом зданий МВД и УФСБ по Дагестану, передал корреспондент "Кавказского узла" с места проведения одиночных акций.

Первый одиночный пикет провел заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов. Он потребовал освободить своего коллегу Абдулмумина Гаджиева и прекратить его уголовное преследование. Второй одиночный пикет с требованием: "Свободу политическим заключенным" провел журналист "Нового дела" Идрис Юсупов.

На месте проведения одиночных пикетов присутствовали родственники Абдулмумина Гаджиева, его коллеги и друзья. Каких-либо препятствий проведению одиночных пикетов со стороны сотрудников полиции не было.

Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Магомед Магомедов, он был удивлен сегодняшним высоким уровнем поддержки как со стороны водителей автомобилей, проезжавших мимо одиночного пикета, так и со стороны прохожих. "Много автовладельцев проезжали мимо и показывали знаки поддержки. Прохожие тоже довольно живо интересовались, смотрели с любопытством. Было видно, что им интересно",- пояснил Магомедов.

Журналист считает, что интерес прохожих вызвал и сам факт выхода на одиночный пикет, и личность Абдулмумина Гаджиева, свободу которому Магомедов требовал во время своей акции. По мнению Магомедова, в Дагестане еще сохраняется определенное количество людей, которые не знают об уголовном преследовании Абдулмумина Гаджиева.

На высокий уровень внимания со стороны прохожих и водителей во время проведения своего одиночного пикета указал также инициатор второй акции журналист Идрис Юсупов. Он обратил внимание, что реакция прохожих и водителей на сегодняшний пикет была выше, чем на аналогичную акцию, которую он провел в прошлый понедельник. "Мне показалось, что сегодня реакция была побольше. Водители сигналили, прохожие подходили и желали удачи",- рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Журналист сообщил, что сотрудники полиции взяли с каждого инициатора одиночного пикета письменные объяснения.

По словам адвоката Арсена Шабанова, в Ростовском окружном военном суде сторона обвинения продолжает представлять доказательства по делу Абдулмумина Гаджиева. Последнее заседание суда состоялось 17 марта, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". После того, как сторона обвинения закончит представление доказательств вины Гаджиева, суд перейдет к рассмотрению доказательств стороны защиты, пояснил Шабанов.

Абдулмумин Гаджиев, находясь в СИЗО, получает все посылки, которые отправляют ему родственники, проблем с этим у него нет, но свиданий пока не дают, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" супруга Гаджиева Дана Сакиева. Она отметила, что даже при получении разрешения на свидание с мужем поездка из Махачкалы в Ростов будет сопряжена с определенными трудностями, так как ее нужно будет планировать как минимум на два дня.

Дело Абдулмумина Гаджиева имеет общие черты с попыткой уголовного преследования московского журналиста Ивана Голунова, заявили участники онлайн-дискуссии, состоявшейся на "Кавказском узле" 27 июня 2019 года. Более подробно о деле Гаджиева можно узнать в материале "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

Мы призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN - в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".