"Новая газета" приостановила работу

28 марта 2022, 15:55

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Выпуск "Новой газеты" приостановлен до окончания операции на Украине, объявило сегодня издание, получив предупреждение Роскомнадзора. Предупреждение связано с нарушением закона об иноагентах, пояснили в ведомстве.

Как писал "Кавказский узел", 1 марта стало известно, что Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к сайтам радиостанции "Эхо Москвы" и телеканала "Дождь"*, обвинив их в публикации ложных сведений о действиях российской армии на Украине. Совет директоров "Эха Москвы" принял решение о ликвидации радиоканала и сайта радиостанции. Редакция "Новой газеты" тогда сочла решение властей "грубым вмешательством в деятельность СМИ" и заявила, что сотрудники этих изданий могут размещать свои материалы на площадках "Новой газеты".

4 марта также стало известно, что сайты изданий "Голос Америки"*, BBC, Deutsche Welle*, "Медуза"*, "Радио Свободная Европа/Радио Свобода"* и их проекты заблокированы на территории России за распространение ложной информации о боевых действиях на Украине.

О приостановке выпуска номеров "Новой газеты" сообщило сегодня само издание. "Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге - до окончания «специальной операции на территории Украины»", - говорится в сообщении на сайте "Новой газеты", озаглавленном "Мы приостанавливаем работу".

Роскомнадзор сегодня вынес редакции и учредителю "Новой газеты" второе письменное предупреждение за упоминание НКО-иноагента без маркировки, пояснила пресс-служба ведомства.

"Основанием для вынесения предупреждения послужил зафиксированный Роскомнадзором факт распространения на сайте издания "Новая газета" материала, содержащего упоминание организации, включенной в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, без надлежащей маркировки", - цитирует сообщение Роскомнадзора ТАСС.

22 марта Роскомнадзор уже направлял письменное предупреждение редакции и учредителю издания за отсутствие маркировки при упоминании такой НКО, уточняет агентство.

Напомним, "Новая газета" с начала 2017 года расследует факты массовых арестов без суда, пыток, казней и осуждений "под копирку" более 100 человек в Чечне. Журналистка издания Елена Милашина неоднократно публиковала расследования о нарушении прав человека в Чечне. В связи с этим Милашина получала угрозы от сторонников руководства Чечни, говорится в справке "Кавказского узла" "Похищения, пытки и казни в Чечне – многолетнее расследование Елены Милашиной".

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов в октябре 2021 года был удостоен Нобелевской премии мира. Поводом для этого стали усилия издания "по защите свободы выражения мнений", пояснил Нобелевский комитет.

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* издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.