Минобороны России признало гибель на Украине 1351 российского военного

25 марта 2022, 18:10

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За месяц с начала спецоперации на Украине погиб 1351 военнослужащий, еще 3825 получили ранения, сообщил сегодня представитель Генштаба России. Согласно подсчетам "Кавказского узла" на основе официальных данных, на Украине погибли не менее 148 уроженцев юга России.

Как писал "Кавказский узел", первым о гибели на Украине военного, офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов. Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь 27 февраля, не уточнив число погибших. 2 марта ведомство сообщило, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. Со 2 марта Минобороны не озвучивало данные о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов, в том числе на юге России.

Более 1,3 тысячи российских военнослужащих погибли в ходе специальной военной операции, сообщил сегодня первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской. "На сегодня погибли 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения", - привел его слова ТАСС.

Государство возьмет на себя поддержку семей погибших, пообещал Рудской. "Поднятие детей вплоть до получения высшего образования, полное погашение кредитов, решение жилищного вопроса", - процитировало его агентство. Основные задачи первого этапа спецоперации выполнены, "существенно снижен боевой потенциал Вооруженных сил Украины", заявил Рудской. Это позволяет "сосредоточить основные усилия на достижении главной цели — освобождении Донбасса", - процитировал его "Интерфакс".

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных.

С начала военной операции на Украине власти регионов и районов сообщили о гибели не менее 48 уроженцев Дагестана, шести военных из Кабардино-Балкарии, восьми - из Ингушетии, 26 - из Северной Осетии, четырех жителей Карачаево-Черкесии и восьми уроженцев Ставрополья. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил о гибели двух уроженцев Чечни. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 102 жителей Северо-Кавказского федерального округа.

В Южном федеральном округе с начала боев погибли не менее 46 человек, о которых сообщили власти регионов и районов. Так, в Астраханской области погибли не менее шести военных, в Волгоградской - не менее 14, в Калмыкии - не менее четырех, на Кубани, - не менее 17, в Ростовской области - не менее пяти. Власти Адыгеи к 17.50 мск не информировали о гибели земляков на Украине.

Таким образом, к 17.50 мск официально подтверждена гибель не менее 148 уроженцев юга России. Также власти Южной Осетии сообщали о гибели земляка в ходе спецоперации на Украине.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

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