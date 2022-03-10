Уроженец Буйнакского района Дагестана убит на Украине

10 марта 2022, 16:19

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Казим Мурадов из села Эрпели Буйнакского района Дагестана погиб на Украине, сообщила сегодня администрация района. С начала военной операции на Украине стало известно и гибели не менее, чем 20 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", о первом погибшем на Украине уроженце Дагестана - офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове - 26 февраля сообщил глава республики Сергей Меликов. Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно. Впоследствии главы городов и районов Дагестана сообщили о гибели еще 16 человек. Сегодня стало известно о гибели в боях на Украине еще двух уроженцев Дагестана.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Уроженец села Эрпели Казим Мурадов погиб в ходе военной спецоперации на Украине, сообщила сегодня администрация Буйнаского района на своей странице в Instagram. Семье погибшего выразили соболезнования глава Буйнакского района Камиль Изиев, руководство администрации, депутаты, отмечается в сообщении.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 20 военных из Дагестана.