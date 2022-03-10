Двое военных из Дагестана погибли в ходе спецоперации на Украине

10 марта 2022, 02:05

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В боях на Украине погибли уроженец села Кули Махмуд Чаннанов и военный из Буйнакска Абдулабек Байбулатов, сообщили местные власти. С начала спецоперации российских военных погибли не менее 19 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", о первом погибшем на Украине уроженце Дагестана - офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове - 26 февраля сообщил глава республики Сергей Меликов. Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно. Впоследствии главы городов и районов Дагестана сообщили о гибели еще 11 человек. Сегодня власти заявили о гибели в боях на Украине еще пятерых дагестанцев, среди которых уроженцы Гунибского, Карабудахкентского, Докузпаринского, Кайтагского и Хасавюртовского районов.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Уроженец села Кули Махмуд Чаннанов погиб при исполнении служебного долга при спецоперации на Украине, сообщила 9 марта администрация Кулинского района на своей странице kulirayon в Instagram. Погибшему был 21 год, он посмертно награжден орденом Мужества, отмечается в сообщении.

B cпeцoпepaции нa Дoнбacce пoгиб уроженец Буйнакска офицер Абдулабек Байбулатов, сообщила мэрия на своей странице gorod_buynaksk в в Instagram.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно и гибели не менее 19 военных из Дагестана.