10 марта 2022, 02:05

Двое военных из Дагестана погибли в ходе спецоперации на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В боях на Украине погибли уроженец села Кули Махмуд Чаннанов и военный из Буйнакска Абдулабек Байбулатов, сообщили местные власти. С начала спецоперации российских военных погибли не менее 19 уроженцев Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", о первом погибшем на Украине уроженце Дагестана - офицере Нурмагомеде Гаджимагомедове - 26 февраля сообщил глава республики Сергей Меликов. Гаджимагомедову присвоено звание Героя России посмертно. Впоследствии главы городов и районов Дагестана сообщили о гибели еще 11 человек. Сегодня власти заявили о гибели в боях на Украине еще пятерых дагестанцев, среди которых уроженцы Гунибского, Карабудахкентского, Докузпаринского, Кайтагского и Хасавюртовского районов.

Спецоперация российских войск на Украине началась утром 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.  В чем суть спецоперации, что ей предшествовало, и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Уроженец села Кули Махмуд Чаннанов погиб при исполнении служебного долга при спецоперации на Украине, сообщила 9 марта администрация Кулинского района на своей странице kulirayon в Instagram. Погибшему был 21 год, он посмертно награжден орденом Мужества, отмечается в сообщении.

B cпeцoпepaции нa Дoнбacce пoгиб уроженец Буйнакска офицер Абдулабек Байбулатов, сообщила мэрия на своей странице gorod_buynaksk в в Instagram.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно и гибели не менее 19 военных из Дагестана.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров заявил о зачистке населенного пункта на Украине", "Власти Шамильского и Табасаранского районов сообщили о гибели своих земляков на Украине", "Призыв муфтията Дагестана снизить цены вызвал скепсис в соцсети".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

10 марта 2022, 01:35

10 марта 2022, 01:05

  • Georgian Airways возобновила полеты по маршруту Тбилиси-Минск

    Грузинская авиакомпания Georgian Airways возобновила полеты по маршруту Тбилиси-Минск-Тбилиси, при этом цена билета на ближайший доступный в продаже рейс в одну сторону из Минска в Тбилиси составила около 1360 долларов США, а из Тбилиси в Минск около 93 долларов США.

10 марта 2022, 00:30

  • Трое жителей Сочи арестованы за антивоенные акции

    Суд поместил на семь суток под стражу местного жителя из-за фотографии с плакатом в парке Сочи, по двое суток ареста получили супруги, которые провели пикет с призывом к миру. Все они были признаны виновными в организации несогласованной акции.

09 марта 2022, 23:30

09 марта 2022, 22:51

  • Около 100 граждан Армении решили переселиться с Украины на родину

    Армяне подали заявления на переезд на родину для дальнейшего проживания после начала спецоперации российских военных на Украине, сообщил офис главного уполномоченного по делам диаспоры Армении. Во время боевых действий на Украине погиб один гражданин Армении, заявил Союз армян Украины.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи