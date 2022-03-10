Более 4,5 тысячи беженцев прибыли в Ростовскую область за сутки

10 марта 2022, 14:05

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Границу с Россией за сутки пересекли свыше 4,5 тысячи жителей Донбасса, в пунктах временного размещения в Ростовской области находятся более 6 тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", 9 марта еще около 6000 жителей Донбасса прибыли в Ростовскую область за сутки.

18 февраля началась эвакуация беженцев с Донбасса, и к 28 февраля их число превысило 127 тысяч. При этом 21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась спецоперация российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

"За истекшие сутки через пункты пропуска границу пересекло свыше 4,5 тыс. граждан, эвакуированных с территории республик Донбасса", - цитирует пресс-службу Пограничного управления ФСБ по Ростовской области "Интерфакс".

Более 6 тысяч жителей Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) находятся в пунктах временного размещения в Ростовской области, пишет со ссылкой на региональное управление МЧС ТАСС.

"В 97 ПВР (пунктах временного размещения) Ростовской области размещены более 6,2 тыс. человек, большая часть из которых - дети", - проинформировали в ведомстве.

139 психологов МЧС оказывают психологическую помощь людям, находящимся в пунктах временного размещения, добавили в МЧС.

Напомним, 28 февраля, 3 марта и 7 марта прошли три раунда переговоров между российской и украинской делегациями. Темами обсуждения стали прекращение огня, гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей, а также создание гуманитарных коридоров. 8 марта для эвакуации жителей Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя начали работу гуманитарные коридоры, сообщило Минобороны России и объявило о введении режима тишины. Украинская сторона подтвердила готовность обеспечить эвакуацию жителей Сум.

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