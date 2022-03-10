"Роскомсвобода" выступила против блокировки российских пользователей интернета

10 марта 2022, 13:19

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Массовая блокировка аккаунтов пользователей из России и ограничение доступа к иностранным сайтам выглядит дискриминацией по национальному признаку и лишает людей возможности получать разностороннюю информацию о событиях на Украине и в России, указала в обращении к западным IT-компаниям организация "Роскомсвобода".

Как писал "Кавказский узел", санкции, введенные против России после начала военной спецоперации на Украине, затронули коммуникационные и информационные интернет-сервисы. В частности, сервис поиска отелей и временного жилья Booking.com ограничил поиск и бронирование отелей в России, приостановил работу и сервис аренды жилья Airbnb. Отключение интернета изнутри в России не планируется, но Минцифры готовится "к разным сценариям", сообщило 7 марта министерство.

В случае отключения глобального интернета в России жители юга страны и других регионов смогут получать информацию через мессенджеры и браузер, разработанные с учетом особенностей суверенного Рунета, рассказал "Кавказскому узлу" представитель компании-разработчика eQualitie Дмитрий Витальев, подробно описав возможности и принцип работы этих программ.

Многие технологические компании, находящиеся в юрисдикциях США, Евросоюза и других стран, в знак протеста против военной операции на Украине проводят массовые отключения аккаунтов российских пользователей, в этом участвуют регистраторы доменов сайтов, разработчики программного обеспечения, игровые платформы, биржи криптовалют, магистральные провайдеры, облачные и другие цифровые сервисы, заявила 9 марта общественная организация "Роскомсвобода".

В частности, 5 марта один из крупнейших магистральных операторов связи Cogent отключил доступ к своему оборудованию для российских пользователей. "На наш взгляд, это очень непродуманное решение, которое может послужить примером для других магистральных операторов, которые вслед за Cogent могут также отключить Россию от своих внешних сетей. Подобные действия не приведут к улучшению ситуации в Украине, но значительно ухудшат ситуацию с соблюдением основных прав человека в РФ", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Отключение магистральных провайдеров может привести к замедлению работы или недоступности иностранных сайтов, что лишь приблизит изоляцию российского сегмента Интернета, отмечается в публикации. "Всё это послужит благовидным и удобным предлогом для российских властей, которые уже два года работают над созданием собственного, закрытого и изолированного «суверенного Интернета», оправдывать свои действия ссылками на собственные заявления об угрозе отключения интернета и быстро завершить процесс изоляции Рунета и народа России от остального мира", - заявила "Роскомсвобода".

12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном интернете, который предполагает полный контроль российских властей над доменами и путями трафика и дает возможность отсечь российский сегмент от всемирного интернета. Закон вступил в силу 1 ноября 2019 года, в соответствии с ним в России создается национальная система маршрутизации интернет-трафика, что позволяет обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных внешних угроз, говорится в публикации, размещенной на сайте Госдумы 8 апреля 2021 года.

Подобные действия позволят "перекрыть все источники правдивой информации, включая каналы независимых российских СМИ за пределами страны и иностранных независимых СМИ, готовых беспристрастно освещать боевые действия в Украине, а также каналы связи, необходимые для связи жителей России с внешним миром". "Это наносит вред как россиянам, так и самим украинцам, так как все антивоенные голоса в России перестанут быть слышны, а граждане лишатся [разносторонней] информации о текущих событиях", говорится в публикации.

Кроме того, ограничение доступа к информации и услугам для всех россиян создает «цифровую дискриминацию» по национальному признаку, отмечается в заявлении. "А огульная блокировка и удаление учетных записей российских пользователей сами по себе противоречат идее всеобщего, повсеместного и равного доступа к информации", - указала "Роскомсвобода".

"Роскомсвобода" - российская общественная организация, ведущая деятельность в области защиты цифровых прав и расширения цифровых возможностей. "Роскомсвобода" создана 1 ноября 2012 года в день вступления в силу Единого реестра запрещенных сайтов (“черного списка сайтов”). Название "Роскомсвобода" было выбрано, как стилистическое противопоставление Роскомнадзору — ведомству, которое непосредственно занимается ведением черных списков и ограничениями доступа к сайтам в России, говорится в описании на сайте организации.

Организация призвала правительства, частный сектор, гражданское общество и международные организации выполнять "обязательства, изложенные в Итоговых документах Всемирного саммита по вопросам информационного общества, Международном пакте о гражданских и политических правах и Всеобщей декларации Права человека".

"Призываем предпринять действия, направленные на обеспечение связности Сети и беспрепятственного доступа российских и украинских граждан, проживающих в России, к Интернету и глобальным сервисам; повышение доверия и безопасности при использовании Интернета и при обмене информацией; создание для всех граждан на всех уровнях благоприятной среды; содействие культурному разнообразию и взаимоуважению; признание роли независимых СМИ, а также поощрение международного и регионального сотрудничества", - говорится в заявлении.

Напомним, военная операция российских войск на Украине началась утром 24 февраля. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости.

Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".