Альтернатива интернету предложена жителям юга России на случай изоляции Рунета

08 марта 2022, 13:54

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

В случае отключения глобального интернета в России жители юга страны и других регионов смогут получать информацию через мессенджеры и браузер, разработанные с учетом особенностей суверенного Рунета, рассказал представитель компании-разработчика.

Как писал "Кавказский узел", санкции, введенные против России после начала военной спецоперации на Украине, затронули коммуникационные и информационные интернет-сервисы. В частности, сервис поиска отелей и временного жилья Booking.com ограничил поиск и бронирование отелей в России, приостановил работу и сервис аренды жилья Airbnb. В связи с этим в преддверии курортного сезона в Сочи идет работа над порталом, который заменит известные сервисы бронирования.

Еще 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о суверенном интернете, который предполагает полный контроль российских властей над доменами и путями трафика и дает возможность отсечь российский сегмент от всемирного интернета. Закон вступил в силу 1 ноября 2019 года, в соответствии с ним в России создается национальная система маршрутизации интернет-трафика, что позволяет обезопасить отечественный сегмент интернета от возможных внешних угроз, говорится в публикации, размещенной на сайте Госдумы 8 апреля 2021 года. Главная цель закона в том, чтобы вне зависимости от внешних или внутренних условий интернет был доступен российским гражданам, подчеркивается в публикации.

Минцифры исключило сценарий изоляции Рунета изнутри

Отключение интернета изнутри в России не планируется, но в Минцифры России готовятся "к разным сценариям", поскольку на российские сайты ведутся кибератаки из-за границы, сообщила пресс-служба министерства. "В России не планируется отключение интернета изнутри. Мы готовимся к разным сценариям, чтобы обеспечить гражданам доступность российских ресурсов", - процитировало 7 марта сообщение Минцифры ТАСС.

Ведомство отметило, что в телеграмме для госорганов "изложен набор простейших рекомендаций по кибергигиене". "Которые помогут более эффективно организовать работу по защите наших ресурсов от вредоносного трафика, сохранить работу сервисов и контроль за доменными именами", - сообщило министерство.

Заявлению Минцифры предшествовала публикация в сети правительственных телеграмм для госорганов, подписанных замминистра цифрового развития Андрея Черненко. Документы опубликовал Telegram-канал «ЗаТелеком», сообщило вечером 6 марта РБК.

В одной из телеграмм говорится, что федеральным и региональным органам власти нужно не позднее 9 марта представить Минцифры данные о принадлежащих им ресурсах, о максимальном числе одновременно работающих пользователей и о необходимости доступности публичного ресурса за пределами России.

Согласно второй телеграмме, государственным сайтам и сервисам нужно до 11 марта перейти на DNS-сервера (Domain Name System, система доменных имен), расположенные в России, перенести сайты с иностранных серверов на российские и переместить сайты в доменную зону .RU, сообщило издание.

Один из серверов для доступа к сети без интернета расположен в Краснодаре

Канадская компания eQualitie разработала сервисы, позволяющие пользователям сети обмениваться информацией в условиях блокировки доступа к западным серверам. В частности, браузер CENO (сокращение от Censorship.no!) позволит коммуницировать в суверенной сети, а мессенджеры Matrix и Delta.chat позволят оставаться на связи с близкими и коллегами, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» гендиректор компании-разработчика одного из этих сервисов Дмитрий Витальев.

Сервисы "Чат v. 3" для коммуникации по локальной сети помогут наладить связь с друзьями и семьей, а также в тех случаях, когда в регионе отсутствует интернет-подключение к Telegram, Whatsapp, Facebook. Приложения размещены на серверах по России. "Если у вас есть доступ к одному из них, значит вы можете общаться друг с другом! В случае отключения интернета мы обеспечим возможность загрузки сервисов и документации по локальной сети", - говорится в описании на сайте сервисов. Серверы расположены в восьми городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и Хабаровске.

По словам Дмитрия Витальева, Censorship.no предлагает пользователям сервис для обмена сообщениями Matrix, поддерживающий сквозное шифрование, приватные чаты, личные и публичные комнаты; Delta.chat — зашифрованную службу обмена сообщениями, использующую протокол электронной почты (SMTP), с дизайном, похожим на WhatsApp. Также в качестве сервиса для обмена сообщений предлагается Briar — это безопасный инструмент, который по умолчанию использует сеть Tor, а также может создавать локальные меш-сети, используя Bluetooth на телефоне.

Для просмотра сайтов компания предлагает CENO-браузер для доступа к Интернету в обход цензуры. Приложение использует метод, основанный на Bittorrent-протоколе, для маршрутизации запросов через Интернет. Пользователи автоматически обмениваются полученным контентом друг с другом, через одноранговое соединение. Во время отключения Интернета контент, уже находящийся в сети, остается доступным и продолжает распространяться среди пользователей.

Разработчики также предлагают для создания альтернативного сетевого подключения NewNode VPN, позволяющий устройству обмениваться данными в ситуациях, когда нужный интернет-сайт или ресурс заблокирован или недоступен. Он использует одноранговую сеть для маршрутизации данных в обход сетевых препятствий. Сервис, по словам Витальева, устойчив к DDoS-атакам и проверен на безопасность, что выделяет его среди VPN-приложений.

Наличие сервера в Краснодаре улучшит скорость для пользователей сети в СКФО и ЮФО, предположил Дмитрий Витальев. "На самом деле все будет зависеть от существования физического подключения между вашим городом и сервером, который вы выбираете. Но пока внутренней сети в России ничего не грозит, думаю, что дистанция в сети между Краснодаром и Москвой или какими-то другими городами будет незаметна для пользователей, это небольшие дистанции, когда мы говорим о скорости сети", - сказал он.

Matrix и Delta.chat предложены как замена привычным мессенджерам

Сервисы Matrix и Delta.chat – альтернатива привычным и популярным мессенджерам, рассказал Дмитрий Витальев. "Ближе всего людям из того, чем они привыкли пользоваться - чат Matrix и Delta.chat. Мы выбрали два сервиса, которыми достаточно просто пользоваться. Люди, которые привыкли пользоваться Slack или Telegram, уже знают, как все себе настроить. И это те сервисы, которые предлагают установочные файлы на популярные платформы: Android, iPhone, Mac, и мы пытаемся выбрать то, что уже максимально готово к использованию", - сказал он.

Системы Matrix и Delta.chat отличаются друг от друга, уточнил Витальев. "Первый более всего похож на обычный чат, может быть, по своим принципам он похож на довольно старые чат-платформы типа ICQ, но все сообщения в Matrix зашифрованы «с конца до конца», это происходит прозрачным способом, и в него также встроены возможности аудио- и видеозвонков", - пояснил он.

Delta.chat выглядит "примерно, как WhatsApp", но работает по протоколам электронной почты, сказал Дмитрий Витальев. "Каждый раз, когда вы посылаете какое-то сообщение из вашего телефона, идет сообщение на сервер и оттуда уже посылается электронное письмо получателю. Это чат-система, но работает на уровне протокола электронной почты. Мы выбрали эти две системы потому, что, во-первых, они построены по принципу децентрализации, что значит, что ничего, кроме доступа к этому сервису, в Москве, Питере или в Хабаровске вам не нужно. Не нужен доступ на Google, Facebook, WhatsApp, он не зависит ни от каких централизованных систем, связи, он будет работать полностью внутри суверенной сети. То же самое с Delta.chat, хоть изначально он не был задуман по этим принципам. Но протокол e-mail достаточно старый, где поддерживается принцип «Федерации», он сближен с принципом децентрализации. Но принцип "Федерации" говорит о том, что Пользователь на любом сервере может говорить с пользователем на любом другом сервере. Это можно понять по аналогам электронной почты: у нас почты на "Яндексе", и главное, чтобы у нас был доступ к "Яндексу", чтобы послать друг другу сообщения", - сказал он.

Он отметил, что оба этих сервиса будут работать, если Россия будет отключена от внешнего Интернета. «Тут не нужен VPN, тут не нужен Proxy, они находятся внутри российской сети», - сказал Витальев.

Пользователь в случае отключения России от Интернета может находиться лишь внутри России, уточнил он. "Мы как иностранная компания теряем доступ к этим серверам, и они к этому случаю уже подготовлены, и есть местные администраторы, которые смогут поддерживать эти сервисы. Коммуникация между пользователями будет происходить так же, как это происходит сейчас. Только у российских пользователей будет доступ, а у нас нет. Интернетом называлась сеть сетей. Это просто количество разных сетей, сплоченных друг с другом. В России есть российская сеть, состоящая из сотни и тысяч маленьких. Если Россия отключается от глобального Интернета, это ничего не меняет внутри российской сети технически. Люди по-прежнему могут открыть страничку [с серверов] в любых из этих восьми городов, они могут пользоваться сервисами. Для этого не обязательно быть жителем одного из этих городов", - сказал эксперт.

Он предположил, что еще до момента отключения России от глобального Интернета страна может быть заблокирована маркетплейсами (или наоборот, их заблокирует Роскомнадзор), такими, как GooglePlay или AppStore, в связи с чем разработчики будут пополнять список установочных программ на самих серверах.

"Каждый раз там, где мы предлагаем скачать что-то, мы также предлагаем ссылку для местного скачивания. Мы ждем того момента, когда все будет закрыто, ни у кого не будет доступа на PlayMarket, но тем не менее, они смогут скачать и пользоваться этими утилитами", - рассказал специалист.

Вопросом поиска альтернатив мессенджерам WhatsApp и Telegram задался сегодня блогер "Кавказского узла" Чечня инсайд. "Многие блогеры и активные пользователи соцсетей в Чечне, в том числе и политики, в качестве страховки заводят себе страницы в Телеграмме. Мне телеграмм не очень зашел как мессенджер для общения с родственниками и друзьями. Мне кажется, там много всего лишнего для мессенджера, что создает беспорядок. Скорее его можно как социальную сеть использовать, чтобы читать новости и слушать лекции. Я лично часто слушаю там аудиолекции и смотрю фильмы, но вот как средство для общения я все еще предпочитаю вотсап, хотя и понимаю, что его также могут заблокировать, как и Фейсбук, которому Вотсап, собственно, и принадлежит", - написал он в своем посте "Куда идти, если заблокируют Whatsapp и Youtube".

Разработчики уделили внимание приватности общения пользователей

Несмотря на двойное шифрование, все соединения в российской локальной сети будут проходить через системы контроля трафика, такие, как система оперативно-разыскных мероприятий СОРМ (комплекс технических средств и мер, предназначенных для проведения оперативно-разыскных мероприятий в сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и радиосвязи), рассказал Дмитрий Витальев.

"Во-первых, все сервисы, которые помогают коммуникации, Matrix и Delta на сегодня используют протоколы шифрования "с конца до конца". Да, трафик проходит через СОРМ, но он зашифрован от получателя до получателя. Да, конечно, есть сверхвозможность спецслужб, если они за это возьмутся. Но, во-первых, этого не избежать, во-вторых, у них сейчас достаточно других проблем, и, в-третьих, предлагаемое нами решение на самом деле не провокационное. На него можно даже смотреть с другой стороны. Это решение полезное для существования внутри суверенной сети. Мы не хотим помогать спецслужбам организовать коммуникацию по России, но тем не менее, мы хотим помочь людям, которые застряли в такой сети, продолжать работать, вести связь друг с другом и коммуницировать. Все, что можно было предпринять нами - организацией, которая находится за границей - для приватности и конфиденциальности, было сделано, не на 100%, но насколько сейчас хватает времени", - отметил он.

Эксперт назвал преждевременными ожидания снижения скорости во внутрироссийской сети после отключения от глобального Интернета. "На самом деле, предлагаемых нами проектов на практике ранее не было. Ранее от своих граждан отключали интернет в Казахстане, Иране, на протяжении года в Северном Кашмире и так далее. Большинство людей пытались выйти на единственные сервисы, которые они знали, и они не работали (WhatsApp, Telegram), они не могли вести коммуникацию, но никто не измерял, по моей информации, существование и скорость работы внутри национальной сети. С одной стороны, мне не кажется, что связь по локальной сети Рунет ухудшится. С другой стороны, как они будут имплементировать блокировку внешнего Интернета, какие методы будут принимать - это может повлиять негативно и на внутреннюю связь тоже", - сказал Дмитрий Витальев.

Браузер CENO работает по принципу обмена данными между пользователями

В браузере CENO количество узлов выхода равняется количеству пользователей браузера в локальной сети, рассказал разработчик. "Это браузер, который мы разрабатываем уже пять лет. Сейчас много пользователей, которые пользуются этим сервисом в Иране, Бирме, растет спрос в Украине и России. Этот сервис, этот браузер на самом деле будет работать последним. Так мы его и строим. На основе наших прежних испытаний, когда заблокируют большинство VPN, Tor, и так далее, - CENO будет продолжать работать. Будет деградация скорости и связи, но, тем не менее, он построен по принципу, что любой пользователь этого продукта в мире может автоматически стать прокси-VPN для других пользователей, которые не могут выйти в сеть", - отметил эксперт.

В браузере CENO заблокированная информация, получаемая одним пользователем, становится доступной для всех остальных пользователей сервиса, рассказал Витальев. "Если в системе TOR 5000 узлов выхода, которые сейчас все заблокированы, то у CENO столько же узлов выхода, сколько и пользователей, - на сегодня десятки тысяч. Второе - браузер CENO не построен для увеличения приватности и конфиденциальности, он построен для получения заблокированной информации. То есть мы не улучшаем приватность связи между пользователем и сайтом, но мы ничего и не отбираем от этого процесса. Он построен по принципу, что если вы открываете страницу «Медузы» (издание внесено Минюстом в список иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента. Роскомнадзор 4 марта заблокировал сайт издания. – Прим. "Кавказского узла") на своем устройстве через CENO-браузер, то следующий человек, который запрашивает эту же страницу в России, получает ее с вашего телефона, и уже не идет запрос через национальные шлюзы, через систему, где устроена цензура. По сути, один, двое пользователей должны первоначально перейти границу в сети Интернет, но потом все остальные уже получают контент от них", - рассказал Дмитрий Витальев.

Он назвал "неясной" ситуацию с полным отключением Интернета, поскольку попытки реализации отдельных инициатив Роскомнадзором осуществлялись по принципу «черных списков». "Это не очень проверенный и понятный термин, как это реализовать, как это делать? Из прежних попыток Роскомнадзора блокировать доступ к Twitter и так далее [можно сделать вывод, что] это будет происходить по понятию «черных списков», они будут запрещать какие-то конкретные ресурсы в Интернете, запрещать или замедлять скорость по специфическим портам, если они хотят выйти из-за предела границы. По принципу «черных списков» систему CENO очень сложно заблокировать", - отметил Витальев.

Еще одним предлагаемым продуктом преодоления цензуры является сервис NewNode VPN, рассказал эксперт. "Этот сервис также предназначен не для получения безопасности, а для получения заблокированного контента. Эти ресурсы я описываю только как предназначенные для получения доступа к запрещенной, не существующей в нашей сети информации. И все остальное, что гарантирует безопасность, когда вы подключаетесь к каким-либо сайтам, пользователям надо просто иметь в виду то, что они уже знают. Например, если сайт разрешает подключение через «https», - то это подключение зашифрованное. Но ни NewNode, ни CENO не стоит пользоваться, если мы понимаем под безопасностью конфиденциальность", - рассказал Витальев.

По интерфейсу браузер CENO похож на Firefox и построен по его принципу, отметил он. "NewNode VPN тоже работает, как и CENO, по принципу «peer-to-peer», то есть данные, полученные одним пользователем, передаются другому пользователю. NewNode разработан проектом, который мы знаем, русским эмигрантом, живущим в Америке", - рассказал Витальев.

Эксперт назвал централизацию коммуникаций проблемой Интернета



В случае отключения Интернета пользователи в России заметят серьезное уменьшение доступа к информации, уточнил он. "Информация уменьшится на 100%. Проблема сегодняшнего Интернета построена на том, что все сконструировано на доступе к 10 компаниям. Если нет доступа к ним, у вас нет ничего, к чему вы сегодня привыкли, у вас нет доступа ни к Телеграму, Скайпу, ни к одному из средств коммуникации, которое у вас есть на телефоне. Мы живем в мире, где ожидаем бесплатные каналы коммуникации от каких-то компаний, и все работает на них, и они все работают по принципам централизации, надо сначала пробиться до их сервера, а потом вы можете вести связь. Можно с уверенностью сказать, что будет работать [сайт Кремля] Kremlin.ru, сайты, которые базируются внутри России, которые зарегистрированы на domen.ru, и которые сами смогут функционировать без своего же доступа в международный интернет, - так работают вебсайты. Те, которые внутри России — будут работать. На этих же принципах построен наш проект, что сервера позволяющие вам вести связь внутри страны, будут работать. Для того чтобы сайт работал, он должен быть внутри РФ физически и должен быть в domen.ru — это менее важно, но думаю, только сайты «точка ру» будут работать после полного отключения. Потому что адресация остальных должна идти через западные главные RUST-сервера, системы DNS", - рассказал Дмитрий Витальев.

Сервера, имеющиеся в восьми городах, принадлежат российским провайдерам, информацию о них можно узнать по IP-адресам, сообщил также Витальев. "Мы просто показываем российским разработчикам, провайдерам эту возможность. Этот проект – пример... Мы поставили это как пример, выложили код, чтобы поставить такие же системы и сохранить себе две недели программирования в открытом виде, он доступен прямо с нашей странички и мы надеемся, что эту идею подхватят местные люди, которые знают, как это делать, и умеют это делать", - сказал он.

Восьми серверов "не хватит даже на коммуникацию 100 тысяч человек", уточнил Дмитрий Витальев. "Но если речь идет о коммуникации 100 миллионов человек, то мы тут показываем пример и надеемся, что за него ухватятся местные, и сделают это до того, как грянет гром. Да, технические люди соглашаются, что это идея, но как-то думают, что занавес не закроется, а если закроется, то можно будет сообразить какой-то VPN. Но даже если вторая часть окажется правдой, то это будет ненадолго, потому что закрытие будет совершенствоваться со стороны Роскомнадзора до полного функционала в течении нескольких недель или месяцев", - рассказал он.

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