Суд повторно арестовал волгоградского активиста

09 марта 2022, 20:16

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Алексея Клокова задержали 8 марта на выходе из изолятора временного содержания, где он отбыл срок ареста за неповиновение сотрудникам полиции. Сегодня суд Центрального района Волгограда назначил Клокову пять суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", с 24 февраля в Волгограде проходят пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине. Жители города также возлагают цветы на гранитную нишу города-героя Киева на нижней террасе Мамаева кургана. Они сообщили, что опасаются попасть под камеры наблюдения, так как знают о задержаниях участников подобных акций в Волгограде. Суд в Волгограде 2 марта признал виновным в неповиновении полицейским за видеозапись в отделе полиции и назначил семь суток ареста активисту Алексею Клокову, который был задержан во время пикета на Мамаевом кургане. 4 марта Волгоградский областной суд оставил это решение в силе. Суд поставил приказ полиции для служебного пользования выше законов России и Конституции, отметил адвокат.

Как сообщил адвокат Роман Зайцев, Алексей Клоков был задержан 8 марта сотрудниками полиции сразу после выхода из изолятора временного содержания, где отбыл арест.

"На него был составлен протокол административного задержания, его на ночь оставили в райотделе. Сегодня суд арестовал его на пять суток по статье об организации несанкционированного массового мероприятия (статья 20.2 часть 2 КоАП РФ). Ранее был арестован Владислав Лыгин за пикет на Мамаевом кургане. Ему вменяли, что он был там вместе с Клоковым, составили протокол. Будем обжаловать. Мы не согласны. Это не было массовым мероприятием, а был одиночный пикет. Никто одновременно с плакатами не стоял", - сказал Зайцев корреспонденту "Кавказского узла". Он пояснил, что один из активистов проводил пикет, а второй снимал его на телефон.

"Кавказский узел" также писал, что суд 3 марта арестовал на 10 суток активиста Владислава Лыгина, который провел на Мамаевом кургане пикет против военной операции на Украине. Волгоградский областной суд 4 марта оставил в силе решение об аресте на 10 суток. Решение апелляционной инстанции вынесено без достаточных доказательств, защита намерена обжаловать его, указал адвокат Роман Зайцев.

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