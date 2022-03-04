Суд утвердил административный арест волгоградскому активисту

04 марта 2022, 16:01

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Волгоградский областной суд оставил сегодня в силе решение о семи сутках ареста задержанному на пикете активисту Алексею Клокову за неповиновение сотрудникам полиции, которые требовали от него прекратить видеосъемку в отделении. Суд поставил приказ полиции для служебного пользования выше законов России и Конституции, отметил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", с 24 февраля в Волгограде проходят пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине. За эти дни были задержаны более 20 человек, суды назначают им штрафы, обязательные работы и административные аресты. Жители города также возлагают цветы на гранитную нишу города-героя Киева на нижней террасе Мамаева кургана. Они сообщили, что опасаются попасть на камеры наблюдения, так как знают о задержаниях участников подобных акций в Волгограде. Суд в Волгограде 2 марта признал виновным в неповиновении полицейским за видеозапись в отделе полиции и назначил семь суток ареста активисту Алексею Клокову, который был задержан во время антивоенного пикета на Мамаевом кургане.

Клоков в нарушение пункта 29 приказа №280 для служебного пользования "Об утверждении инструкции о пропускном режиме, обеспечении безопасности и антитеррористической защищенности в административном здании и охраняемых объектах Управления МВД России по Волгограду" осуществлял онлайн-видеофиксацию, на неоднократные законные требования сотрудника полиции прекратить снимать не реагировал, продолжая снимать, говорится в постановлении Центрального райсуда Волгограда от 2 марта.

Волгоградский областной суд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу на решение суда Центрального района и оставил его в силе, рассказал Клокова адвокат Роман Зайцев.

"Мы ссылались на позицию Верховного суда, которую областной суд точно также не учел. Она говорит о том, что право гражданина на съемку сотрудников полиции не может быть ограничено ничем кроме законов Российской федерации, в частности, в сфере защиты гостайны и об оперативно-розыскной деятельности. А здесь и полиция, и оба суда - первой и второй инстанции - ставят приказ для служебного пользования выше, чем закон "О полиции" и даже Конституцию", сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла".

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