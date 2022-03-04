04 марта 2022, 19:32

Суд отказался отменить арест за пикет на Мамаевом кургане

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Волгоградский областной суд оставил в силе решение об аресте на 10 суток активиста Владислава Лыгина. Решение апелляционной инстанции вынесено без достаточных доказательств, защита намерена обжаловать его, указал адвокат Роман Зайцев.

Как писал "Кавказский узел", пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине проходят в Волгограде с 24 февраля. За эти дни было задержано более 20 человек. Волгоградцы также возлагают цветы на гранитную нишу города-героя Киева на нижней террасе Мамаева кургана. Они отметили, что опасаются попасть на камеры наблюдения, так как слышали о задержаниях участников антивоенных пикетов. Суд 3 марта арестовал на 10 суток активиста Владислава Лыгина, который провел на Мамаевом кургане пикет против военной операции на Украине. Защита заявила, что обжалует решение суда.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Сегодня в областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба защиты на арест Лыгина, сообщил его адвокат Роман Зайцев. "В суде мы просили отменить решение в связи с отсутствием состава правонарушения. Состав правонарушения не был доказан объективно. Все, что представили на суд – это видеозаписи, на которых не понятно, кто это и какие там плакаты. Однако суд второй инстанции оценил все эти доказательства так же, как и суд первой инстанции, в связи с чем вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы. С решением не согласны, потому что суд в очередной раз принял сторону обвинения, абсолютно проигнорировав доводы стороны защиты. Планируем обжаловать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. 

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе". Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Суд утвердил административный арест волгоградскому активисту", "Волгоградская активистка отпущена из полиции после опроса", "Два уроженца Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: Ольга Черкасова источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

04 марта 2022, 20:42

  • Обыски в офисах "Мемориала"* продолжаются уже десятый час

    Обыск в Комитете "Гражданское содействие"* закончился, силовики изъяли сервер и жесткий диск. Обыски связаны с делом обвиняемого в экстремизме правозащитника Бахрома Хамроева, который 17 лет назад работал в комитете и является членом, но не сотрудником Правозащитного центра "Мемориал"*. В офисах "Мемориала"* силовики находятся уже более девяти часов, за это время внутрь здания так и не впустили адвокатов, и не выпустили сотрудников, которые находились в офисах.

04 марта 2022, 20:28

04 марта 2022, 18:59

  • В Кабардино-Балкарии простились с тремя погибшими на Украине военными

    Майор полиции Ратмир Кудаев из селения Верхний Акбаш, прапорщик Аныуар Этезов из селения Яникой и младший сержант Алим Бачиев из селения Кенделен, погибшие в ходе военной операции на Украине, награждены орденом Мужества. Погибшие были опытными бойцами, у них остались семьи, сообщил источник в силовых структурах.

04 марта 2022, 18:02

04 марта 2022, 17:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи