Суд отказался отменить арест за пикет на Мамаевом кургане

04 марта 2022, 19:32

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Волгоградский областной суд оставил в силе решение об аресте на 10 суток активиста Владислава Лыгина. Решение апелляционной инстанции вынесено без достаточных доказательств, защита намерена обжаловать его, указал адвокат Роман Зайцев.

Как писал "Кавказский узел", пикеты с призывом прекратить военные действия на Украине проходят в Волгограде с 24 февраля. За эти дни было задержано более 20 человек. Волгоградцы также возлагают цветы на гранитную нишу города-героя Киева на нижней террасе Мамаева кургана. Они отметили, что опасаются попасть на камеры наблюдения, так как слышали о задержаниях участников антивоенных пикетов. Суд 3 марта арестовал на 10 суток активиста Владислава Лыгина, который провел на Мамаевом кургане пикет против военной операции на Украине. Защита заявила, что обжалует решение суда.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, а 22 февраля российский сенат разрешил ввести войска в Донбасс. Военная операция началась утром 24 февраля. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Сегодня в областном суде была рассмотрена апелляционная жалоба защиты на арест Лыгина, сообщил его адвокат Роман Зайцев. "В суде мы просили отменить решение в связи с отсутствием состава правонарушения. Состав правонарушения не был доказан объективно. Все, что представили на суд – это видеозаписи, на которых не понятно, кто это и какие там плакаты. Однако суд второй инстанции оценил все эти доказательства так же, как и суд первой инстанции, в связи с чем вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы. С решением не согласны, потому что суд в очередной раз принял сторону обвинения, абсолютно проигнорировав доводы стороны защиты. Планируем обжаловать", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

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