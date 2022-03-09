Даниил Пуршев.Скриншот https://www.instagram.com/p/Ca4DSC_g7aG/

09 марта 2022, 15:29

Двое кубанских военных погибли в боях на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Старший сержант Мурад Магомедов похоронен сегодня в Успенском районе Кубани, завтра состоятся похороны уроженца Псебая Даниила Пуршева. С начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее восьми уроженцев Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", 8 марта в Щербиновском районе был похоронен старший лейтенант Николай Белый, в Каневском районе Кубани -  майор Алексей Ильницкий и рядовой Игорь Хазиахметов, погибшие во время боевых действий на Украине. Ранее, 2 марта, в Кореновском районе прошли похороны братьев Василия и Александра Муреньких, также погибших в ходе военной операции. 1 марта был похоронен капитан Александр Лысенко. Власти региона пообещали выплатить семьям погибших по два миллиона рублей.

21 февраля Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало, и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Уроженец Псебая, младший сержант Даниил Пуршев погиб в ходе военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Мостовского района Краснодарского края. "Даниилу было всего 33 года. Он служил старшим механиком-водителем разведывательного отделения разведывательного взвода разведывательной роты разведывательного батальона. У Даниила остались жена и трехлетняя летняя дочь", - говорится в сообщении на странице администрации района в Instagram. Похороны Пуршева состоятся 10 марта, указано в сообщении. 

Сегодня состоялись похороны старшего сержанта Мурада Магомедова на кладбище села Коноково в Успенском районе, сообщила телекомпания "Кубань ТВ". Он восемь лет служил в разведке У Магомедова остались жена и двое маленьких сыновей, указано в сообщении на сайте телекомпании. 

На сайте и на странице в  Instagram администрации Успенского района Краснодарского края на 15.15 мск не содержится информации о гибели Магомедова.

Таким образом, стало известно о гибели не менее восьми военнослужащих из Краснодарского края в ходе военной операции на Украине. 

Напомним, Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Следком заявил о ранении военных при обстреле на Кубани", "Краснодарский журналист получил предостережение за работу на акции протеста", "Военные эксперты назвали небольшими потери российских войск на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

09 марта 2022, 16:09

09 марта 2022, 15:45

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